Узбекский соперник Елеусинова по финалу Олимпиады-2016 дебютировал в профи с досрочной победы

23-летний полулегковес Муроджон Ахмадалиев и 24-летний полусредневес Шахрам Гиясов одержали досрочные победы в первом раунде. Поединки прошли в США, а в обоих случаях соперниками были аргентинские боксеры.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 Ахмадалиев в четвертьфинале весовой категории до 52 килограммов выбил Кайрата Ералиева. Казахстанец взял реванш спустя год, победив узбека в ¼ финала чемпионата мира-2017, а затем выиграл «золото» ЧМ.

На Олимпиаде-2016 медаль завоевал и Гиясов, который в финале весовой категории до 69 килограмм проиграл казахстанцу Данияру Елеусинову. В 2017 году боксер из Узбекистана дважды победил казахстанца Абылайхана Жусупова: сначала — в финале чемпионата Азии в Ташкенте, а затем — в полуфинале чемпионата мира, на котором он также выиграл «золото».