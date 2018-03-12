«Бокс — это спорт, а не бизнес». Головкин призывает к уважению бокса

«Цените и уважайте бокс. Это, в первую очередь, спорт, а не просто бизнес», — написал Головкин в Instagram. — Я уважаю мой спорт, я уважаю людей, которые поддерживают бокс, — добавил Геннадий.

Напомним, по мнению многих людей из мира бокса, судьи «украли» у Головкина победу в первом поединке с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Их реваншу предшествовал еще один скандал: «Канело» поймали на положительной допинг-пробе на кленбутерол. Тем не менее, ожидается, что на проведение второго боя это не повлияет — он состоится 5 мая в Лас-Вегасе. Букмекерская контора Пари-Матч предлагает на реванш такие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.2, ничья — 25.