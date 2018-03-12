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21:06 (мск), источник: Sports.kz

Почему «Канело» оправдают за допинг перед боем с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Бен Сатерленд прокомментировал допинговый скандал вокруг мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Если честно, я верю ему. Кленбутерол часто незаконно используется фермерами, чтобы добавить их животным мышц и увеличить тем самым прибыль. Особенно такая практика широко распространена в менее экономически развитых странах — таких, как Мексика. Животные, которым кололи кленбутерол, дают зараженное мясо, которое, в свою очередь, дает положительный допинг-тест.

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Первое важное замечание — это то, что WADA не дает точного определения этому веществу и не устанавливает для него допустимый порог. Это значит, что даже наименьшее количество кленбутерола может спровоцировать положительную допинг-пробу. Команда «Канело» заявила, что его уровень соответствует зараженному мясу — это же потом подтвердили и в лаборатории. Также стоит отметить, что это первый проваленный допинг-тест «Канело»: он тестировался на протяжении многих лет в тренировочном лагере, проходил более десяти тестов и всегда был «чистым». Также нужно сказать, что кленбутерол эффективен, если его принимать долго и увеличивать дозу — основываясь на результатах, это не тот случай. Наконец, эта же проблема встречалась и у других спортсменов в разных видах спорта. Делает ли вся эта информация «Канело» невиновным? Не в полной мере. Тем не менее практика такова, что есть презумпция невиновности, и пока очень мало фактов, что «Канело» обманул сознательно. В боевых видах спорта допинг может дать серьезное преимущество, но здесь не похоже, что это была гнусная попытка обмануть. Но, в конечном счете, никто не виноват, кроме него самого. Просто дайте человеку перерыв — ущерб его репутации и так был более чем достаточным наказанием", — пишет автор.

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