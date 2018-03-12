Почему «Канело» оправдают за допинг перед боем с Головкиным

Первое важное замечание — это то, что WADA не дает точного определения этому веществу и не устанавливает для него допустимый порог. Это значит, что даже наименьшее количество кленбутерола может спровоцировать положительную допинг-пробу. Команда «Канело» заявила, что его уровень соответствует зараженному мясу — это же потом подтвердили и в лаборатории. Также стоит отметить, что это первый проваленный допинг-тест «Канело»: он тестировался на протяжении многих лет в тренировочном лагере, проходил более десяти тестов и всегда был «чистым». Также нужно сказать, что кленбутерол эффективен, если его принимать долго и увеличивать дозу — основываясь на результатах, это не тот случай. Наконец, эта же проблема встречалась и у других спортсменов в разных видах спорта. Делает ли вся эта информация «Канело» невиновным? Не в полной мере. Тем не менее практика такова, что есть презумпция невиновности, и пока очень мало фактов, что «Канело» обманул сознательно. В боевых видах спорта допинг может дать серьезное преимущество, но здесь не похоже, что это была гнусная попытка обмануть. Но, в конечном счете, никто не виноват, кроме него самого. Просто дайте человеку перерыв — ущерб его репутации и так был более чем достаточным наказанием", — пишет автор.