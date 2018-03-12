Почему «Канело» оправдают за допинг перед боем с Головкиным
Журналист Boxingnews24.com Бен Сатерленд прокомментировал допинговый скандал вокруг мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Журналист Boxingnews24.com Бен Сатерленд прокомментировал допинговый скандал вокруг мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Если честно, я верю ему. Кленбутерол часто незаконно используется фермерами, чтобы добавить их животным мышц и увеличить тем самым прибыль. Особенно такая практика широко распространена в менее экономически развитых странах — таких, как Мексика. Животные, которым кололи кленбутерол, дают зараженное мясо, которое, в свою очередь, дает положительный
Первое важное замечание — это то, что WADA не дает точного определения этому веществу и не устанавливает для него допустимый порог. Это значит, что даже наименьшее количество кленбутерола может спровоцировать положительную