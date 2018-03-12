Финальный поединок WBSS Гроувз — Смит перенесен на июль

Ранее планировалось, что этот поединок состоится 2 июня, но Гроувз получил травму плеча в полуфинальном бою с Крисом Юбенком-младшим и попросил о переносе боя. Гроувзу была сделана операция, и ожидается, что он сможет приступить к тренировкам уже через четыре недели.