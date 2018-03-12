Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
9 неожиданных примеров использования штор в интерьере
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
13.03
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
13.03
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.03
Коламбус Блю Джэкетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Автомобилист1
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал0
Локомотив М2
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард3
Салават Юлаев2
Хоккей. НХЛ
13.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.03
Лос-Анджелес Кингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.03
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
12Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
20:39 (мск), источник: Prosports.kz

Финальный поединок WBSS Гроувз — Смит перенесен на июль

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе между Джорджем Гроувзом и Каллумом Смитом перенесен на июль, передает Prosports.kz со ссылкой на Fightnews.

Источник: AP 2018

Ранее планировалось, что этот поединок состоится 2 июня, но Гроувз получил травму плеча в полуфинальном бою с Крисом Юбенком-младшим и попросил о переносе боя. Гроувзу была сделана операция, и ожидается, что он сможет приступить к тренировкам уже через четыре недели.

Сейчас организаторы турнира рассматривают 7 и 14 июля в качестве новой даты для финального боя, который пройдет в Манчестере на закрытом стадионе Manchester Arena, где и должен был состояться финальный бой в июне, но организаторы также рассматривают возможность проведения поединка на более вместительном открытом стадионе.

Иван Саханенко: Горжусь своим казахстанским происхождением
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
«Автомобилист» остался без Коваржа и проиграл серию плей-офф КХЛ
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым»
Каррагера отстранили от работы на ТВ из-за плевка в девочку
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь