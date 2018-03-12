Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Головкина обвиняют в использовании маленьких перчаток
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В частности, на перчатки обратили внимание в боях с Габриэлем Росадо (24−11, 14 КО), Домиником Уэйдом (18−1, 12 КО) и Келлом Бруком (37−2, 26 КО).
Сам Габриэль так отзывался об этом моменте: ««Я верю, что его перчатки не такие, как у остальных бойцов. Мы оба дрались в Grant, но по
Напомним, на днях претензии по поводу перчаток высказал уже тренер Головкина Абель Санчес: по его мнению, Саулю Альваресу (49−1−2, 34 КО) нелегитимно тейпировали руки перед боем, однако Атлетическая комиссия штата Невада не увидели в этом ничего криминального.