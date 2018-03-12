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20:21 (мск), источник: Sports.kz

Головкина обвиняют в использовании маленьких перчаток

На Youtube-канале Bums Stealing Wifi появилось видео, в котором казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) подозревают в использовании перчаток меньших по размеру и меньшему количеству «уплотнителя», чем у его соперников, сообщает Sports.kz.

В частности, на перчатки обратили внимание в боях с Габриэлем Росадо (24−11, 14 КО), Домиником Уэйдом (18−1, 12 КО) и Келлом Бруком (37−2, 26 КО).

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Сам Габриэль так отзывался об этом моменте: ««Я верю, что его перчатки не такие, как у остальных бойцов. Мы оба дрались в Grant, но по какой-то причине в его перчатках отсутствовала часть набивки в районе костяшек. Когда он попал по мне в первом раунде, я почувствовал себя так, будто меня ударили бейсбольной битой! Grant явно делает особенные перчатки для Головкина. До этого у меня никогда не было рассечений в боях. И он как-то быстро побил Мэттью Маклина в самом начале боя. Его перчатки кажутся мне очень подозрительными».

Напомним, на днях претензии по поводу перчаток высказал уже тренер Головкина Абель Санчес: по его мнению, Саулю Альваресу (49−1−2, 34 КО) нелегитимно тейпировали руки перед боем, однако Атлетическая комиссия штата Невада не увидели в этом ничего криминального.

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