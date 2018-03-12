Головкина обвиняют в использовании маленьких перчаток

Сам Габриэль так отзывался об этом моменте: ««Я верю, что его перчатки не такие, как у остальных бойцов. Мы оба дрались в Grant, но по какой-то причине в его перчатках отсутствовала часть набивки в районе костяшек. Когда он попал по мне в первом раунде, я почувствовал себя так, будто меня ударили бейсбольной битой! Grant явно делает особенные перчатки для Головкина. До этого у меня никогда не было рассечений в боях. И он как-то быстро побил Мэттью Маклина в самом начале боя. Его перчатки кажутся мне очень подозрительными».