«Или он защищает пояс, или оставляет его вакантным». Головкину поставили условие
Украинский боксер Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО) прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Украинский боксер Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО) прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Сейчас все хотят боксировать с Головкиным и Сондерсом, потому что у них есть пояса. Если рисковать, то за
. Реванш Головкин — Альварес будет 5 мая, потом победитель будет отдыхать месяца четыре, и на подготовку еще месяца
Страшно ли выходить против Головкина? Я бы не сказал. Всю жизнь занимаюсь боксом, постоянно выхожу в ринг и с любителями, и профессионалами. Я бы не сказал, что там