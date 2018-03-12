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15:33 (мск), источник: Sports.kz

«Или он защищает пояс, или оставляет его вакантным». Головкину поставили условие

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО) прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Сейчас все хотят боксировать с Головкиным и Сондерсом, потому что у них есть пояса. Если рисковать, то за что-то, за пояс рисковать. Я — официальный претендент на пояс IBF, но организация дала отсрочку, пока у Геннадия и Альвареса будет реванш. А уже после реванша федерация должна объявить дату, в которую он должен защитить пояс — через пять месяцев или там шесть месяцев после реванша. Или он в эти сроки защищает пояс, или оставляет его вакантным, и уже получается, что первый номер боксирует со вторым номером за этот пояс.

. Реванш Головкин — Альварес будет 5 мая, потом победитель будет отдыхать месяца четыре, и на подготовку еще месяца два-два с половиной. Это будет не быстрее, чем через полгода. Хотя за такое время я мог бы уже и два боя провести.

Страшно ли выходить против Головкина? Я бы не сказал. Всю жизнь занимаюсь боксом, постоянно выхожу в ринг и с любителями, и профессионалами. Я бы не сказал, что там как-то страшно — как и всегда. Перед выходом в ринг всегда есть мандраж, но так, чтобы бояться, такого нет, — сказал Деревянченко в интервью Youtube-каналу Luckypunchnet.

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