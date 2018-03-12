«Или он защищает пояс, или оставляет его вакантным». Головкину поставили условие

— Сейчас все хотят боксировать с Головкиным и Сондерсом, потому что у них есть пояса. Если рисковать, то за что-то, за пояс рисковать. Я — официальный претендент на пояс IBF, но организация дала отсрочку, пока у Геннадия и Альвареса будет реванш. А уже после реванша федерация должна объявить дату, в которую он должен защитить пояс — через пять месяцев или там шесть месяцев после реванша. Или он в эти сроки защищает пояс, или оставляет его вакантным, и уже получается, что первый номер боксирует со вторым номером за этот пояс.

. Реванш Головкин — Альварес будет 5 мая, потом победитель будет отдыхать месяца четыре, и на подготовку еще месяца два-два с половиной. Это будет не быстрее, чем через полгода. Хотя за такое время я мог бы уже и два боя провести.