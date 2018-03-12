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09:43 (мск), источник: Sports.kz

«Patriot Boxing Team» скандально победил «Astana Arlans»

В матчевой встрече WSB казахстанский клуб «Astana Arlans» в Санкт-Петербурге уступил российской команде «Patriot Boxing Team» — 0:5, пишет Sports.kz.

И хотя казахстанцы прибыли в России в далеко не оптимальном составе, большинство поединков прошло в равной борьбе, а то и с преимуществом гостей. Тем не менее, ни один из судей не отдал победу команде Нурлана Акурпекова.

Особенно запоминающейся стала реакция российских комментаторов на победу в супертяжелом весе, где несправедливо проигравшим оказался Нурсултан Аманжолов. Представляем Вашему вниманию видео данной матчевой встречи с разгромным поражением наших соотечественников.

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