На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Patriot Boxing Team» скандально победил «Astana Arlans»
В матчевой встрече WSB казахстанский клуб «Astana Arlans» в
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В матчевой встрече WSB казахстанский клуб «Astana Arlans» в
И хотя казахстанцы прибыли в России в далеко не оптимальном составе, большинство поединков прошло в равной борьбе, а то и с преимуществом гостей. Тем не менее, ни один из судей не отдал победу команде Нурлана Акурпекова.
Особенно запоминающейся стала реакция российских комментаторов на победу в супертяжелом весе, где несправедливо проигравшим оказался Нурсултан Аманжолов. Представляем Вашему вниманию видео данной матчевой встречи с разгромным поражением наших соотечественников.