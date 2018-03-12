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09:40 (мск), источник: Sports.kz

Стало известно, когда Головкин может провести бой в Казахстане

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер сказал, что после поединка с Саулем Альваресом 5 мая, они вновь могут вернуться к обсуждению варианта боя GGG в Казахстане, пишет Sports.kz.

Источник: Reuters

Прошлым летом Геннадий планировал провести поединок с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом в Астане, однако в итоге событие так и не было организовано.

— В прошлом году мы были очень близки к бою в рамках выставки ЭКСПО в Казахстане. Но между боем с Дэнни Джейкобсом в марте и сентябрьским поединком с «Канело» было слишком мало времени, и график был бы чересчур загруженным. Тогда мы планировали встретиться с Билли Джо Сондерсом. Это был бы прекрасный бой. Я надеюсь, что на Синко де Майо все будет хорошо, «Канело» сдаст все тесты, будет проведено расследование, и бой состоится. После этого мы посмотрим, что дальше. Было бы здорово привезти Геннадия для боя в Казахстан. Там его можно устроить на 40-тысячном футбольном стадионе. Они очень в этом заинтересованы. И, в отличие от StubHub Center, этот стадион имеет крышу (смеется), — сказал Леффлер в Periscope-трансляции.

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