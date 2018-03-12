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09:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Вес всегда был его проблемой». Альвареса заподозрили в применении допинга с 2012 года

Мексиканец попался за два месяца до реванша с Головкиным.

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс высказал свое мнение по поводу того, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) провалил допинг-тест в преддверии реванша с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Альварес сдал положительную допинг-пробу за два месяца до боя. В его анализах обнаружили запрещенный препарат — кленбутерол, который используется для наращивания мышечной массы и сжигания жира. Команда мексиканского боксера объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы «Канело».

9 марта стали известны результаты еще двух допинг-проб мексиканца. По предварительным данным, они оказались отрицательными на кленбутерол и другие запрещенные вещества.

«Я не собираюсь осуждать «Канело», но, как по мне, вся эта история с зараженным мясом кажется подозрительной. Я стараюсь смотреть на вещи объективно, ведь нужно учитывать множество вещей. Но тот же Луис Нери из Мексики использовал точно такое же оправдание. Я не думаю, что это совпадение, но без кленбутерола он просто не сделал бы вес — он помогает похудеть, но при этом быть энергичным. Всякий боксер из Мексики, пойманный на кленбутероле, говорит, что дело в мясе. Я не говорю, что они лгут, но это очень удобное оправдание. К тому же я выяснил, что тренер «Канело» — мясник. Наверняка он знает, что нужно давать ему есть, а что — нет.

Я был большим поклонником «Канело», я наблюдал за ним с 2010 года, когда он дрался с братом Котто. Тогда я видел обученного молодого боксера, но не такого взрывного и энергичного. Я заметил, что они хотят сделать из «Канело» полусредневеса, но он просто не мог сделать вес. Свой первый бой за титул в первом среднем весе он провел в промежуточном. Это была какая-то серьезная привилегия, чтобы получить свой первый титульный поединок в промежуточном весе против полусредневеса. Как по мне, вес всегда был проблемой «Канело».

Затем примерно в 2012 году «Канело» стал более взрывоопасным и плотным. Он сделал вес в боях с Синтроне и Мосли. Его улучшение не было постепенным, это было очень заметно. В 2015 году к тому бою с Мигеле Котто «Канело» был настоящим монстром с весом около 155 фунтов. Опять же, бойцы имеют право на улучшение, но когда в таких случаях допинг-тест оказывается положительным, это порождает слухи.

Тот факт, что VADA поймала за два месяца до боя, говорит мне многое. Справедливости ради надо отметить, что на тот момент «Канело» был в Мексике и еще не успел переместить свой лагерь в США. Как бы то ни было, давайте дождемся расследования и посмотрим, сможет ли он доказать свою невиновность по совокупности всех обстоятельств, — написал автор в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».

При этом аналитик — не первый, кто подозревает «Канело» в применении допинга. Так, тренер Головкина Абель Санчес предполагает, что мексиканец мог использовать запрещенный препарат и перед первым их боем, состоявшимся в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершившимся спорной ничьей.

Санчес также усомнился в честном расследовании «дела Альвареса», которое начала Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). По его словам, некоторые комиссии дают послабления определенным бойцам. Кроме того, Санчес отметил, что это не первый случай, когда NSAC демонстрирует лояльное отношение к «Канело». Первый эпизод имел место как раз перед первым боем.

На 5 мая у Головкина и Альвареса намечен реванш там же в Лас-Вегасе. По словам президента WBC, этому поединку ничто не угрожает.

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