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09:35 (мск), источник: Sports.kz

Липинец получил рекордный для себя гонорар за проигранный титульный бой

Уроженец Казахстана Сергей Липинец по итогам боя с американцем Майки Гарсией заработал миллион долларов, заявил РИА Новости менеджер российского боксера Алекс Вайсфельд.

В ночь на воскресенье в США Липинец единогласным решением судей проиграл Гарсии в первой защите титула IBF в первом полусреднем весе.

«Я разговаривал с Майки. Он снимает шляпу перед Сергеем. Говорит, что никто и никогда такого боя ему не делал — ни один боксер, с которыми он дрался, — сказал Вайсфельд по телефону. — За этот бой Сергей заработал миллион долларов».

Таким образом, Липинец получил рекордный для себя гонорар за профессиональный бой.

Для 28-летнего уроженца Актюбинской области это поражение стало первым на профессиональном ринге при 13 победах, в активе 30-летнего Гарсии 38 выигранных боев.

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