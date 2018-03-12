Липинец получил рекордный для себя гонорар за проигранный титульный бой

«Я разговаривал с Майки. Он снимает шляпу перед Сергеем. Говорит, что никто и никогда такого боя ему не делал — ни один боксер, с которыми он дрался, — сказал Вайсфельд по телефону. — За этот бой Сергей заработал миллион долларов».