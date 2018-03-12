Липинец получил рекордный для себя гонорар за проигранный титульный бой
Уроженец Казахстана Сергей Липинец по итогам боя с американцем Майки Гарсией заработал миллион долларов, заявил РИА Новости менеджер российского боксера Алекс Вайсфельд.
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Уроженец Казахстана Сергей Липинец по итогам боя с американцем Майки Гарсией заработал миллион долларов, заявил РИА Новости менеджер российского боксера Алекс Вайсфельд.
В ночь на воскресенье в США Липинец единогласным решением судей проиграл Гарсии в первой защите титула IBF в первом полусреднем весе.
«Я разговаривал с Майки. Он снимает шляпу перед Сергеем. Говорит, что никто и никогда такого боя ему не делал — ни один боксер, с которыми он дрался, — сказал Вайсфельд по телефону. — За этот бой Сергей заработал миллион долларов».
Таким образом, Липинец получил рекордный для себя гонорар за профессиональный бой.
Для 28-летнего уроженца Актюбинской области это поражение стало первым на профессиональном ринге при 13 победах, в активе 30-летнего Гарсии 38 выигранных боев.