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11 марта, источник: Sports.kz

«Резать ринг и чаще бить по корпусу». Тренер Головкина обещает «Канело» чистый нокаут

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

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— «Канело» не дрался в первом бое и не будет драться во втором — публика прекрасно знает, что он бегал. Если не выбрасывать удары — не выиграешь. Если и в этот раз «Канело» будет бегать, Головкин сделает все возможное, чтобы нокаутировать его, нокаутировать чисто — чисто, потому что Геннадий не принимает допинг! Также мы будем стараться в этот раз лучше резать ринг и чаще бить по корпусу, — сказал Санчес в интервью TV Boxeo.

На реванш «Канело» — GGG II букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.2, ничья — 25.

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