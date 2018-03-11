«Резать ринг и чаще бить по корпусу». Тренер Головкина обещает «Канело» чистый нокаут

— «Канело» не дрался в первом бое и не будет драться во втором — публика прекрасно знает, что он бегал. Если не выбрасывать удары — не выиграешь. Если и в этот раз «Канело» будет бегать, Головкин сделает все возможное, чтобы нокаутировать его, нокаутировать чисто — чисто, потому что Геннадий не принимает допинг! Также мы будем стараться в этот раз лучше резать ринг и чаще бить по корпусу, — сказал Санчес в интервью TV Boxeo.