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21:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана Арланс» со счетом 0:5 проиграл «Патриотам» из России и потерпел первое поражение в WSB

Боксеры «Астана Арланс» со счетом 0:5 проиграли «Патриот Боксинг Тим» в матчевой встрече восьмого сезона Всемирной серии бокса (WBS) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Первыми на ринг вышли боксеры весовой категории до 52 килограмм. Здесь «арлан» Сакен Боибоссинов раздельным решением проиграл Павлу Гунченко — 1:2 (47:48, 47:48, 46:49).

Второе поражение «Астана Арланс» случилось в весе до 60 килограммов, где Серик Темиржанов уступил раздельным решением Абубакару Айдамирову — 1:2 (47:48, 46:49, 47:48).

Досрочное поражение «Астана Арланс» оформилось в бою весовой категории до 69 килограммов. Здесь казахстанец Бекзод Халметов единогласным решением проиграл россиянину Павлу Сосулину — 0:3 (45:50, 47:48, 46:49).

Увеличить счет «Патриот Боксинг Тим» смог в весовой категории до 81 килограмм, где россиянин Павел Силягин единогласным решением победил казахстанца Шаймурата Кусаинова — 3:0 (50:45, 49:46, 50:44).

В супеертяжелом весе представитель «Патриот Боксинг Тим» Шигабутдин Алиев раздельным решением победил казахстанца Нурсултана Аманжолова При этом Алиев дважды оказывался в нокдауне.

Для «Астаны Арланс» прошедший матч стал третьим в сезоне. Ранее казахстанский клуб в домашних встречах победили «Патриот Боксинг Тим» (5:0) и «Индиан Тайгерс» (4:1). Следующий матч казахстанский клуб проведет 24 марта в Индии. В Азиатской группе, кроме трех вышеперечисленных команд, также выступает «Чайна Драгонс» из Китая.

Отметим, что «Астана Арланс» является действующим победителем турнира. С тремя титулами казахстанский клуб является самым титулованным в истории WSB.

"Астана Арланс" со счетом 0:5 проиграл "Патриотам" из России и потерпел первое поражение в WSB
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