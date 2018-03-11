Боксеры «Астана Арланс» досрочно проиграли российским «Патриотам»

Первыми на ринг вышли боксеры весовой категории до 52 килограмм. Здесь «арлан» Сакен Боибоссинов раздельным решением проиграл Павлу Гунченко — 1:2 (47:48, 47:48, 46:49).
Второе поражение «Астана Арланс» случилось в весе до 60 килограммов, где Серик Темиржанов уступил раздельным решением Абубакару Айдамирову — 1:2 (47:48, 46:49, 47:48).
Досрочное поражение «Астана Арланс» оформилось в бою весовой категории до 69 килограммов. Здесь казахстанец Бекзод Халметов единогласным решением проиграл россиянину Павлу Сосулину — 0:3 (45:50, 47:48, 46:49).