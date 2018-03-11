Боксеры «Астана Арланс» досрочно проиграли российским «Патриотам»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас0
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д3
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа0
Милан1
Хоккей. НХЛ
19:30
Чикаго Блэкхокс3
Бостон Брюинз1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М1
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
19:00
Борнмут1
Тоттенхэм Хотспур4
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион1
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико3
Сельта0
Биатлон. Биатлон
18:10
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (Ж)
Хоккей. НХЛ
12.03
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
12.03
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам2
Ницца5
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Лацио2
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне4
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус2
Удинезе0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал3
Уотфорд0
Хоккей. НХЛ
12.03
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Биатлон. Биатлон
15:30
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол2
Реал Сосьедад1
Все события
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
13Еврофутбол: дебют сына Веа за «ПСЖ», «Ман Сити» победил «Челси»
20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Боксеры «Астана Арланс» досрочно проиграли российским «Патриотам»

Боксеры «Астана Арланс» досрочно проиграли «Патриот Боксинг Тим» в матчевой встрече Всемирной серии бокса (WBS) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Первыми на ринг вышли боксеры весовой категории до 52 килограмм. Здесь «арлан» Сакен Боибоссинов раздельным решением проиграл Павлу Гунченко — 1:2 (47:48, 47:48, 46:49).

Второе поражение «Астана Арланс» случилось в весе до 60 килограммов, где Серик Темиржанов уступил раздельным решением Абубакару Айдамирову — 1:2 (47:48, 46:49, 47:48).

Досрочное поражение «Астана Арланс» оформилось в бою весовой категории до 69 килограммов. Здесь казахстанец Бекзод Халметов единогласным решением проиграл россиянину Павлу Сосулину — 0:3 (45:50, 47:48, 46:49).

"Астана Арланс" со счетом 0:5 проиграл "Патриотам" из России и потерпел первое поражение в WSB
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Билялетдинов: Штрафной «Спартака» в концовке был придуман
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь