«Ясно, что в лучшем случае он небрежен в еде». Президент IBO высказался о допинг-пробе «Канело»
Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной
Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной
Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной
В двух пробах Альвареса за февраль найдены следы кленбутерола. Команда боксера уверена, что препарат попал через зараженное мясо. В начале марта Альварес переместил лагерь в США и уже успел сдать две
«Надеюсь, что расследование определит, является ли прием кленбутерола «Канело» преднамеренным или он действительно попал с зараженным мясом, — говорит Левин. — Надеюсь, что «Канело» не виновен в преднамеренном нарушении допинговых правил. На мой взгляд, скорее всего, он не виновен. Однако ясно, что в лучшем случае он небрежен в своих привычках в еде.
Все знают, что употребление мяса от мексиканских фермеров может привести к положительной
Позицию Международной боксерской федерации (IBF) высказала
«Мы ждем результаты расследования, чтобы иметь все факты, прежде чем мы будем комментировать или принимать решение по этому вопросу», — сказал Салазар.
Ранее доверие к Альваресу после положительной
Отметим, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) уже начала расследование по «делу Альвареса», однако тренер Головкина сомневается в его честности. Кроме того, Абель Санчес заподозрил мексиканца в употреблении допинга и перед их первым боем, состоявшегося 16 сентября в
Свою позицию по допинговому скандалу соперника высказал и Головкин. Казахстанец отметил, что он за чистый бокс.