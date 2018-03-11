«Ясно, что в лучшем случае он небрежен в еде». Президент IBO высказался о допинг-пробе «Канело»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Путин рассказал о решении сбить самолет с 110 пассажирами в 2014м
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас0
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д3
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа0
Милан1
Хоккей. НХЛ
19:30
Чикаго Блэкхокс3
Бостон Брюинз1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М1
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
19:00
Борнмут1
Тоттенхэм Хотспур4
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион1
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико3
Сельта0
Биатлон. Биатлон
18:10
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (Ж)
Хоккей. НХЛ
12.03
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
РБ Лейпциг0
Хоккей. НХЛ
12.03
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам2
Ницца5
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Лацио2
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне4
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус2
Удинезе0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал3
Уотфорд0
Хоккей. НХЛ
12.03
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Биатлон. Биатлон
15:30
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол2
Реал Сосьедад1
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
13Еврофутбол: дебют сына Веа за «ПСЖ», «Ман Сити» победил «Челси»
20:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Ясно, что в лучшем случае он небрежен в еде». Президент IBO высказался о допинг-пробе «Канело»

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной допинг-пробе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), которую он сдал перед вторым боем с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной допинг-пробе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), которую он сдал перед вторым боем с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

В двух пробах Альвареса за февраль найдены следы кленбутерола. Команда боксера уверена, что препарат попал через зараженное мясо. В начале марта Альварес переместил лагерь в США и уже успел сдать две допинг-пробы, которые оказались чистыми.

«Надеюсь, что расследование определит, является ли прием кленбутерола «Канело» преднамеренным или он действительно попал с зараженным мясом, — говорит Левин. — Надеюсь, что «Канело» не виновен в преднамеренном нарушении допинговых правил. На мой взгляд, скорее всего, он не виновен. Однако ясно, что в лучшем случае он небрежен в своих привычках в еде.

Все знают, что употребление мяса от мексиканских фермеров может привести к положительной допинг-пробе на кленбутерол. У спортсмена его статуса есть способ и средства избежать такого риска и не ставить под угрозу очень ожидаемый мега-бой.

Позицию Международной боксерской федерации (IBF) высказала пресс-секретарь Джанетт Салазар.

«Мы ждем результаты расследования, чтобы иметь все факты, прежде чем мы будем комментировать или принимать решение по этому вопросу», — сказал Салазар.

Ранее доверие к Альваресу после положительной допинг-пробы высказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, а президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса также не сомневается в невиновности мексиканца.

Отметим, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) уже начала расследование по «делу Альвареса», однако тренер Головкина сомневается в его честности. Кроме того, Абель Санчес заподозрил мексиканца в употреблении допинга и перед их первым боем, состоявшегося 16 сентября в Лас-Вегасе и завершившегося спорной ничьей.

Свою позицию по допинговому скандалу соперника высказал и Головкин. Казахстанец отметил, что он за чистый бокс.

"Астана Арланс" со счетом 0:5 проиграл "Патриотам" из России и потерпел первое поражение в WSB
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Билялетдинов: Штрафной «Спартака» в концовке был придуман
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь