«Ясно, что в лучшем случае он небрежен в еде». Президент IBO высказался о допинг-пробе «Канело»

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной допинг-пробе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), которую он сдал перед вторым боем с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

В двух пробах Альвареса за февраль найдены следы кленбутерола. Команда боксера уверена, что препарат попал через зараженное мясо. В начале марта Альварес переместил лагерь в США и уже успел сдать две допинг-пробы, которые оказались чистыми.

«Надеюсь, что расследование определит, является ли прием кленбутерола «Канело» преднамеренным или он действительно попал с зараженным мясом, — говорит Левин. — Надеюсь, что «Канело» не виновен в преднамеренном нарушении допинговых правил. На мой взгляд, скорее всего, он не виновен. Однако ясно, что в лучшем случае он небрежен в своих привычках в еде.

Все знают, что употребление мяса от мексиканских фермеров может привести к положительной допинг-пробе на кленбутерол. У спортсмена его статуса есть способ и средства избежать такого риска и не ставить под угрозу очень ожидаемый мега-бой.

Позицию Международной боксерской федерации (IBF) высказала пресс-секретарь Джанетт Салазар.

«Мы ждем результаты расследования, чтобы иметь все факты, прежде чем мы будем комментировать или принимать решение по этому вопросу», — сказал Салазар.

Ранее доверие к Альваресу после положительной допинг-пробы высказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, а президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса также не сомневается в невиновности мексиканца.

Отметим, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) уже начала расследование по «делу Альвареса», однако тренер Головкина сомневается в его честности. Кроме того, Абель Санчес заподозрил мексиканца в употреблении допинга и перед их первым боем, состоявшегося 16 сентября в Лас-Вегасе и завершившегося спорной ничьей.