Казахстанец нокаутировал россиянина и вместе с Левитом и Ералиевым выиграл «золото» в Финляндии

Молодой полутяжеловес нокаутировал россиянина Артема Агеева в первом раунде и помог национальной команде выиграть турнир в общем зачете.
С золотыми медалями состязание также завершили чемпион мира-2017 Кайрат Ералиев, Абылайхан Жусупов, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев. «Серебро» забрал Олжас Байниязов.
Таким образом, у Казахстана пять золотых медалей и «серебро». Вторыми стали французы с двумя первыми местами. По одному «золоту» у спортсменов из Нидерландов и Англии.
Олжас Байниязов — Биллал Биннаман (Франция) — 1:4;.
Кайрат Ералиев — Нандор Сока (Венгрия) — 5:0;.
Абылайхан Жусупов — Харрис Акбар (Англия) — 5:0;.
Бек Нурмаганбет — Артем Агеев (Россия) — победа нокаутом в первом раунде;.
Василий Левит — Константин Пинчук (Украина) — 5:0;.
Камшыбек Кункабаев — Соломон Дакрос (Англия) — 5:0.