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19:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец нокаутировал россиянина и вместе с Левитом и Ералиевым выиграл «золото» в Финляндии

Серебряный призер молодежного чемпионата мира Бек Нурмаганбет нокаутом выиграл финальный поединок международного турнира в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

Молодой полутяжеловес нокаутировал россиянина Артема Агеева в первом раунде и помог национальной команде выиграть турнир в общем зачете.

С золотыми медалями состязание также завершили чемпион мира-2017 Кайрат Ералиев, Абылайхан Жусупов, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев. «Серебро» забрал Олжас Байниязов.

Таким образом, у Казахстана пять золотых медалей и «серебро». Вторыми стали французы с двумя первыми местами. По одному «золоту» у спортсменов из Нидерландов и Англии.

Финалы

До 52 килограммов

Олжас Байниязов — Биллал Биннаман (Франция) — 1:4;.

До 56 килограммов

Кайрат Ералиев — Нандор Сока (Венгрия) — 5:0;.

До 69 килограммов

Абылайхан Жусупов — Харрис Акбар (Англия) — 5:0;.

До 81 килограмма

Бек Нурмаганбет — Артем Агеев (Россия) — победа нокаутом в первом раунде;.

До 91 килограмма

Василий Левит — Константин Пинчук (Украина) — 5:0;.

Свыше 91 килограмма

Камшыбек Кункабаев — Соломон Дакрос (Англия) — 5:0.

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