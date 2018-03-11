Титул сдал. Гарсия победил Липинца

Источник: AFP 2018

В ночь на воскресенье российский боксер Сергей Липинец проиграл американцу мексиканского происхождения Майки Гарсии. Бой прошел в американском Сан-Антонио (штат Техас) и завершился единогласным решением судей в пользу соперника Сергея. Липинец взял у конкурента четыре раунда из 12.

ПРИЯТНО УДИВИЛ ПУБЛИКУ

Не слишком часто в боксе бывает, что чемпион мира является явным аутсайдером в бою с претендентом, но на этот раз было именно так. Липинец, владеющий титулом IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 килограммов), согласился защищать его с могучим Майки Гарсией, который решил подняться в четвертую для себя весовую категорию.

Шансов россиянину эксперты и букмекеры почти не оставляли, ведь Гарсия — это высочайшие скорости, многоударные комбинации и почти идеальный тайминг — то есть он всегда бьет раньше соперника. Липинец на ринге действует несколько проще: атакует в основном двойками и двигается значительно медленнее. Бой должен был сложиться для американца мексиканского происхождения относительно легко, но получилось не совсем так. Россиянин сумел удивить американскую публику.

Бой начался очень осторожно. Гарсия никогда не форсирует события на старте, не стал он делать этого и сейчас. За весь первый раунд ни один из боксеров не пошел в атаку, но в джебах активнее и предпочтительнее смотрелся американец. Во втором раунде преимущество Гарсии стало еще более очевидным. Он начал пристреливаться и попадать по россиянину. Пока в основном джебами, но они у Майки очень быстрые и силовые. Липинец тоже пытался идти вперед, но его соперник всегда бил первым.

НА КОНТРАТАКАХ

Первая половина третьего раунда стала лучшим отрезком россиянина на старте боя. Он последовал совету своего тренера и начал работать по корпусу. Кроме того, разок попал сопернику по носу, но в ответ пропускал не менее жесткие удары. К концу трехминутки Майки включился, выбросил несколько комбинаций по лицу Сергея, но не факт, что их хватило для того, чтобы забрать раунд. Четвертый отрезок также получился для Сергея относительно неплохим: он захватил центр ринга и не отдавал территориальное преимущество вплоть до гонга. По количеству ударов он соперника заметно превзошел, а вот по качеству — вряд ли. Точнее был Гарсия.

Примерно такую же картину увидели болельщики и в пятом раунде: Сергей наступал, бил чаще, но его удары почти не достигали цели. Гарсия действовал вторым номером, отступал назад, даже порой к канатам, но пробивал навстречу очень точно. Темп боя был не слишком высок. Не стал он выше и в шестом раунде. Гарсия снова позволял сопернику загонять себя в угол, но не позволял попасть. Липинец наступал, но довольно бесхитростно выкидывал джебы. Майки их все принимал на блок или уворачивался в стиле Сауля Альвареса. Контратаки американца были куда эффективнее, чем выпады Сергея.

НОКДАУН

В седьмом раунде Сергей решил взвинтить темп, начал вкладываться в удары, но увлекся, раскрылся и налетел на левый боковой. Россиянин отправился на настил ринга на второй минуте раунда. Он сумел быстро подняться, но выводы сделал и больше не рисковал. Остаток трехминутки Липинец выживал, хотя Гарсия особо и не лез на добивание. Далее американец действовал рационально, держал Сергея на дистанции, заставлял его промахиваться, а сам джебами тревожил регулярно. После гонга Сергей выглядел уставшим, а Майки — как ни в чем ни бывало. Правда, в девятом раунде россиянин немного зацепил Гарсию. Во всяком случае, лицо соперника было окровавлено.

Американец сделал выводы, в дальнейшем не выпускал поединок из-под контроля. Спокойно он довел дело до победы, а в 10-м раунде даже снова поймал Сергея на встречный левый боковой, но на этот раз без нокдауна. После финального гонга вопрос возникал только один: сколько раундов судьи отдадут Липинцу. В том, что итоговую победа достанется Гарсии, сомнений не было.

ЧЕТЫРЕ РАУНДА В АКТИВ

Решение оказалось адекватным: 116:111 и дважды 117:110, то есть три-четыре раунда Сергей забрал, что вполне можно признать неплохим для него результатом. Он утратил чемпионский пояс, но показал бокс, с которым он вполне может рассчитывать на новые титульные бои. Майки Гарсия стал чемпионом мира в четвертой для себя весовой категории и укрепился в статусе одного из лучших боксеров планеты.