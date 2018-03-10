Василий Левит выиграл у российского боксера и стал шестым финалистом Казахстана на турнире в Финляндии

27-летний Ералиев выиграл со счетом 5:0 у россиянина Дамира Хикматуллина, а 30-летний Левит прошел с тем же счетом другого боксера из России — Владимира Узуняна.
Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Финляндии.
Олжас Байниязов — Биллал Биннаман (Франция);.
Кайрат Ералиев — Нандор Сока (Венгрия);.
Абылайхан Жусупов — Харрис Акбар (Англия);.
Бек Нурмагамбет — Артем Агеев (Россия);.
Василий Левит — Константин Пинчук (Украина);.
Камшыбек Кункабаев — Соломон Дакрос (Англия).
Напомним, международный турнир по боксу проходит в Хельсинки. Финальные бои пройдут 11 марта.