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22:08 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит выиграл у российского боксера и стал шестым финалистом Казахстана на турнире в Финляндии

Чемпион мира Кайрат Ералиев и серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышли в финал международного турнира в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

27-летний Ералиев выиграл со счетом 5:0 у россиянина Дамира Хикматуллина, а 30-летний Левит прошел с тем же счетом другого боксера из России — Владимира Узуняна.

Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Финляндии.

Финалы

До 52 килограммов

Олжас Байниязов — Биллал Биннаман (Франция);.

До 56 килограммов

Кайрат Ералиев — Нандор Сока (Венгрия);.

До 69 килограммов

Абылайхан Жусупов — Харрис Акбар (Англия);.

До 81 килограмма

Бек Нурмагамбет — Артем Агеев (Россия);.

До 91 килограмма

Василий Левит — Константин Пинчук (Украина);.

Свыше 91 килограмма

Камшыбек Кункабаев — Соломон Дакрос (Англия).

Напомним, международный турнир по боксу проходит в Хельсинки. Финальные бои пройдут 11 марта.

Василий Левит выиграл у российского боксера и стал шестым финалистом Казахстана на турнире в Финляндии
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