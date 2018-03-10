«В подвешенном состоянии». Казахстанский боксер рассказал о проблемах с американским промоутером

52-летний Саварезе, в прошлом боксер-тяжеловес, известен по боям с Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Помимо Ахмедиева на официальном сайте промоутера прописаны еще шесть спортсменов.

— У меня контракт с Лу Саварезем, моим промоутером. С 18 сентября 2014 года. Сроком на три года. Позже он мне высылал продление контракта: так как я был травмирован и лечился, мне продлили контракт с сентября до мая текущего года. Но этот документ никакой роли не играет — бои он мне не предоставляет. То есть не выполняет свои обязательства по контракту.

А там прописано, что ежегодно он мне должен предоставлять минимум пять боев. А получилось так — во второй год он мне предоставил три боя, на следующий год — один. И все. Получается, что у меня конкретный простой. Но из-за контракта, который у меня подписан с Саварезе, я не могу работать с другой промоутерской компанией.

Не могу участвовать в других шоу. В контракте прописано, что могу драться только в шоу моего промоутера. Либо с его разрешения. Из-за того, что у меня контракт с Саварезе, со мной никто не хочет работать. Ни промоутеры, ни менеджеры, никто. Говорят, пока не принесешь бумагу, что он тебя отпустил, мы работать с тобой не можем. Такая у них солидарность.

Я отправлял Лу официальное письмо, где написал, что готов к боям. Текст был примерно следующим… «Раз уж продлеваешь контракт со мной на срок в восемь месяцев, то предоставь мне шесть боев, которые ты должен мне по контракту. Если ты не можешь гарантировать предоставление этих боев, то в таком случае подпиши форму, вложенную в это письмо, и отправь на обратный адрес. Там написано, что “мы оба освобождаем от обязательств друг перед другом”. Ты не будешь тратить свое время, а я — свое. Если в течении 10 дней я не получу от тебя никакого ответа, то я буду это рассматривать, что ты больше не хочешь со мной работать».

Он ничего не ответил. Он знает, что я не смогу с этими бумагами обратиться в суд, потому что в США это довольно дорого. Судебный процесс требует больших денег. Поэтому я сейчас в подвешенном состоянии.

Я общался с промоутером лично. Спросил, почему он мне не отвечает и бои не предоставляет… Спросил, чего он хочет от меня? Вернуть вложенные деньги? Уточнил у него сумму. Он мне ответил, что будет говорить об этом не со мной, а с моим менеджером. А с менеджером у меня деловых отношений нет. Нет никаких бумаг, которые бы нас связывали. Мы пошли с ним разными дорогами. В итоге я не получил ответа, сколько он хочет получить с меня. Такая ситуация, — рассказал Ахмедиев.

— Получается, это дополнение истекает в мае текущего года. Или есть опасения, что будет еще продление?

— Мне говорят, что как только продление завершится, то все закончится. У него нет основания для продления. У меня есть одно опасение — если я не подписал продление, то он мне может выслать его заново на тот же срок. С другой стороны, в этой ситуации для меня есть смысл не проводить бои до мая. Я сейчас упорно работаю на исправлением ошибок.