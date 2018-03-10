Казахстанец Руслан Мадиев одержал досрочную победу на профи-ринге в США

Мадиев представляет промоутерскую компанию GGG Promotions и постоянно тренируется под руководством Абеля Санчеса в одном зале с Геннадием Головкиным.

Он успешно дебютировал в первом полусреднем весе в сентябре прошлого года, победив мексиканца Абдиэля Рамиреса.

25-летний Мадиев по-прежнему не имеет поражений — теперь на его счету 11 побед в 11 боях, десять из которых он провел в США.

27-летний Мартинес потерпел 14-е поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.