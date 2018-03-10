15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
Казахстанец Руслан Мадиев одержал досрочную победу на профи-ринге в США
Казахстанский боксер Руслан Мадиев провел очередной бой на
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Казахстанский боксер Руслан Мадиев провел очередной бой на
Мадиев представляет промоутерскую компанию GGG Promotions и постоянно тренируется под руководством Абеля Санчеса в одном зале с Геннадием Головкиным.
Он успешно дебютировал в первом полусреднем весе в сентябре прошлого года, победив мексиканца Абдиэля Рамиреса.
25-летний Мадиев
27-летний Мартинес потерпел 14-е поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.