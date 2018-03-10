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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Руслан Мадиев одержал досрочную победу на профи-ринге в США

Казахстанский боксер Руслан Мадиев провел очередной бой на профи-ринге в США. Его соперником был мексиканец Мартин Мартинес, которого казахстанец отправил в нокаут в четвертом раунде, передает корреспондент Vesti.kz.

Мадиев представляет промоутерскую компанию GGG Promotions и постоянно тренируется под руководством Абеля Санчеса в одном зале с Геннадием Головкиным.

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Он успешно дебютировал в первом полусреднем весе в сентябре прошлого года, победив мексиканца Абдиэля Рамиреса.

25-летний Мадиев по-прежнему не имеет поражений — теперь на его счету 11 побед в 11 боях, десять из которых он провел в США.

27-летний Мартинес потерпел 14-е поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.

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