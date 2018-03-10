Пакьяо не включил Фредди Роуча в свой тренерский штаб перед боем в Куала-Лумпуре

В пресс-релизе указано, что «Реституто “Бубой” Фернандес, Ноной Нери и Роджер “Хаплас” Фернандес приступят к своим обязанностям, когда начнется тренировочный лагерь. Пакьяо начнет подготовку в середине апреля в собственном зале Wild Card Boxing Gym в городе Генерал-Сантос. С 14 мая по 1 июня тренировочный лагерь переедет в Манилу, а затем назад в Генерал-Сантос, где он продлится до второй недели июня».

Из пресс-релиза следует, что знаменитый американский тренер Фредди Роуч впервые за 17 лет, а точнее с июня 2001 года, не будет готовить Мэнни Пакьяо к его следующему бою. Их сотрудничество началось перед поединком Пакьяо против чемпиона IBF в первом полулегком весе Лело Ледвабы, и его результатом стало то, что Пакьяо завоевал чемпионские титулы еще в шести весовых категориях.

Интересно отметить, что в пресс-релизе нет никаких указаний и на промоутера Пакьяо Боба Арума или его компанию Top Rank. Буквально там указано следующее: «Компания MP Promotions сенатора Мэнни Пакьяо и Golden Boy Promotions легенды бокса Оскара Де Ла Хойи проведут титульный бой в полусреднем весе Пакьяо — Матиссе в Куала-Лумпуре, Малайзия 24 июня».