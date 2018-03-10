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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ назвали вероятного соперника Василия Ломаченко

Украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) хочет провести поединок в Лондоне, сообщает vRINGe.com со ссылкой на корреспондента talkSPORT.com и вице-президента промоутерской компании Top Rank Promotions Карла Морретти.

Ожидается, что соперником Ломаченко станет экс-претендент на титул в легком весе (до 61,2 килограмма) британец Люк Кэмпбелл (17−2, 14 КО).

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«Карл Морретти из Top Rank утверждает, что Ломаченко хочет провести поединок в Лондоне. Морретти планирует встретиться с (влиятельнейшим британским промоутером) Эдди Хирном, чтобы обсудить поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом», — сообщил источник посредством личного аккаунта в твиттере.

Напомним, Ломаченко является двукратным победителем Олимпийских игр — Пекин-2008 и Лондон-2012. В своем последнем бою на профи-ринге украинец одержал досрочную победу над Гильермо Ригондо.

Кэмпбелл — олимпийский чемпион Лондона-2012. На профессиональном уровне выступает с 2013 года. В 19 боях потерпел два поражения при 17 победах.

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