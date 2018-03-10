СМИ назвали вероятного соперника Василия Ломаченко

Ожидается, что соперником Ломаченко станет экс-претендент на титул в легком весе (до 61,2 килограмма) британец Люк Кэмпбелл (17−2, 14 КО).

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«Карл Морретти из Top Rank утверждает, что Ломаченко хочет провести поединок в Лондоне. Морретти планирует встретиться с (влиятельнейшим британским промоутером) Эдди Хирном, чтобы обсудить поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом», — сообщил источник посредством личного аккаунта в твиттере.

Напомним, Ломаченко является двукратным победителем Олимпийских игр — Пекин-2008 и Лондон-2012. В своем последнем бою на профи-ринге украинец одержал досрочную победу над Гильермо Ригондо.