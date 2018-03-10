СМИ назвали вероятного соперника Василия Ломаченко
Украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) хочет провести поединок в Лондоне, сообщает vRINGe.com со ссылкой на корреспондента talkSPORT.com и
Украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) хочет провести поединок в Лондоне, сообщает vRINGe.com со ссылкой на корреспондента talkSPORT.com и
Ожидается, что соперником Ломаченко станет
«Карл Морретти из Top Rank утверждает, что Ломаченко хочет провести поединок в Лондоне. Морретти планирует встретиться с (влиятельнейшим британским промоутером) Эдди Хирном, чтобы обсудить поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом», — сообщил источник посредством личного аккаунта в твиттере.
Напомним, Ломаченко является двукратным победителем Олимпийских игр — Пекин-2008 и Лондон-2012. В своем последнем бою на
Кэмпбелл — олимпийский чемпион Лондона-2012. На профессиональном уровне выступает с 2013 года. В 19 боях потерпел два поражения при 17 победах.