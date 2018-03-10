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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Липинец и Майки Гарсия прошли взвешивание перед боем в США

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Сергей Липинец и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях американец Майки Гарсия прошли взвешиванием перед очным поединком.

Боксеры успешно уложились в лимит 140 фунтов (63,5 кг). Липинец на весах показал 139,75 фунта (63,4 кг), Гарсия — 139,5 фунтов (63,3 кг).

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Им предстоит побороться за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Оба боксера не имеют поражений в пассиве.

Вечер бокса пройдет 11 марта на арене Freeman Cioliseum в Сан-Антонио (США).

Добавим, 28-летний Сергей Липинец родился в селе Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. До карьеры профессионального боксера становился чемпионом России и мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO. 4 ноября Липинец в бою с японцем Акихиро Кондо (победа по очкам) завоевал пояс IBF.

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