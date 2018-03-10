Ералиев, Левит и Жусупов стартовали с побед на первом турнире после ЧМ-2017

В первом бою 27-летний казахстанский боксер победил британца Ниала Фаррела. Выиграли стартовые бои также 21-летний Абылайхан Жусупов и 30-летний Василий Левит. Отметим, что для всех троих турнир стал первым после ЧМ-2017.

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В полуфинале к Ералиеву, Жусупову и Левиту присоединятся еще пять боксеров — Олжас Байниязов (до 52 килограммов), Закир Сафиуллин (до 60 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бек Нурмагамбет (до 81 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Четвертьфиналы

До 56 килограммов.

Кайрат Ералиев — Ниал Фаррел (Англия) — 4:1;.

До 69 килограммов.

Абылайхан Жусупов — Эвалдас Петраускас (Литва) — 4:1;.

До 91 килограмма.

Василий Левит — Сохеб Боуафиа (Франция) — 5:0.