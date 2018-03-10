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00:41 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Липинец проведет защиту титула IBF против американца Гарсии

ТАСС, 10 марта. Россиянин Сергей Липинец проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Сан-Антонио (США, штат Техас) он встретится с завоевывавшим пояса чемпиона мира в трех весовых категориях американцем Майки Гарсией.

Источник: AP 2018

Первоначально поединок должен был пройти 10 февраля, но в середине января стало известно, что Липинец получил травму правой руки. Поединок был перенесен на 10 марта, и сейчас, по словам российского боксера, он полностью залечил повреждение.

Поединок интересен для российских болельщиков в первую очередь тем, что нечасто отечественные боксеры встречаются с яркими звездами мирового профессионального бокса не на сходе их карьеры, а в самом расцвете сил. Можно вспомнить бои Султана Ибрагимова и Александра Поветкина с украинцем Владимиром Кличко, Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом (дважды), Хабиба Аллахвердиева с американцем Эдриэном Бронером. И все эти бои россияне проиграли.

И на этот раз у представителя России шансов на победу немного. 30-летний Гарсия входит в число лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий и завоевывал титул чемпиона мира в трех весах. Последний из них, по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 61,23 кг, он сохранил, перейдя в более тяжелую категорию. В случае победы над Липинцом Гарсия станет третьим боксером в современной истории, становившимся чемпионом мира в категориях до 57,15 кг, до 58,9 кг, до 61,23 кг; первыми двумя были филиппинец Мэнни Пакьяо и мексиканец Хуан Мануэль Маркес.

Гарсия до сих пор никому не проигрывал — 37 побед (30 нокаутом), причем в последних 15 поединках он всего два раза не смог одержать досрочную победу. Вернувшись на ринг в июле 2016 года после перерыва в 2,5 года, связанного с судебным спором с промоутером, Гарсия продемонстрировал, что ни капли не растерял своего таланта и формы. Сначала он разгромил доминиканца Элио Рохаса в пяти раундах, завоевал пояс WBC после победы нокаутом уже в третьем раунде над черногорцем Деяном Златичанином, а затем уверенно победил по очкам Бронера, дебютировав в весовой категории до 63,5 кг.

У Гарсии было несколько более интересных вариантов для продолжения карьеры — объединительный бой с венесуэльцем Хорхе Линаресом, американцем Робертом Истером или украинцем Василием Ломаченко, но он предпочел встречу с россиянином. «Завоевать четвертый титул чемпиона мира стало для меня дополнительным стимулом при организации этого боя, — сказал Гарсия. — Войти в историю с чем-то вроде этого — это меня действительно мотивирует. Я знаю, что мне многого еще предстоит добиться в этом виде спорта, но это отличное начало».

Из кикбоксинга — в чемпионы мира по боксу

Липинец, который ранее занимался кикбоксингом, четыре из первых пяти поединков провел в России, а затем уже стал выступать в США. В прошлом году он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF, которым владел американец Теренс Кроуфорд. Но тот перешел в более тяжелую весовую категорию, освободив титулы, и за вакантный пояс IBF Липинец поспорил с японцем Акихиро Кондо. Россиянин победил по очкам в очень тяжелом бою и стал чемпионом мира всего в 13-м поединке на профессиональном ринге, в его послужном списке нет поражений, а из 13 побед 10 он одержал нокаутом.

Букмекеры очень невысоко оценивают шансы на его победу — коэффициентом около 9,00, тогда как Гарсии — около 1,05. Липинец много перемещается по рингу, в защите делает упор на реакцию и движения корпусом и часто опускает руки, очень редко прибегая к блоку. Несколько ограничен в атакующем плане, располагая небольшим техническим арсеналом. Россиянин предпочитает действовать в контратакующем стиле, а Гарсия ранее испытывал проблемы с соперниками, боксирующими в таком ключе.

Однако американец владеет преимуществом в скорости, технике и общем мастерстве, и хотя он уступает по габаритам, вряд ли это сыграет большую роль в данном поединке. Немногие удивятся, если Гарсия одержит победу нокаутом.

На данный момент пять россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Липинца, это Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, до 79,38 кг), Артур Бетербиев (IBF, до 79,38 кг), Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, до 79,38 кг) и Мурат Гассиев (IBF, WBA, до 90,71 кг), а Денис Лебедев является «чемпионом в отпуске» WBA в весе до 90,71 кг.

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