Гассиев и Усик воздержатся от политических заявлений

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Финалисты Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) — россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик сосредоточатся исключительно на спортивной составляющей поединка и воздержатся от политических заявлений. Оба спортсмена с уважением относятся друг к другу и не намерены затрагивать острые политические темы при подготовке к главному бою в своей карьере. Об этом «Известиям» рассказали менеджеры боксеров Алексей Васильев и Эгис Климас. Финальный поединок между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 11 мая, с высокой долей вероятности он пройдет в городе Джидда в Саудовской Аравии. Гонорары победителя этого боя — впрочем, как и проигравшего — держатся в секрете.

Менеджер Мурата Гассиева Алексей Васильев рассказал, что российский боксер уважительно относится к своему украинскому оппоненту, который является олимпийским чемпионом и признан одним из сильнейших боксеров мира.

— Большой спорт вне политики, — заявил «Известиям» Алексей Васильев. — Уверен, ни со стороны Мурата, ни со стороны Усика не будет никаких политических заявлений. Мурат с большим уважением относится ко всем своим противникам, Александр не исключение. Даже в отношении Юньера Дортикоса, который наговорил много лишнего перед боем, Мурат совершил очень красивый жест (кубинец тяжело воспринял свое поражение и даже расплакался на пресс-конференции, но Мурат поддержал соперника и вернул ему пояс чемпиона WBA. — «Известия»).

По словам менеджера Александра Усика Эгиса Климаса, предстоящий бой его подопечного никак не связан с политикой.

— Александр много раз говорил, что будет говорить исключительно о боксе, — отметил Эгис Климас. — Оба спортсмена рассчитывают, что СМИ и болельщики не будут подогревать интерес к этому бою с точки зрения конфликта двух стран.

Федерация бокса РФ ранее заявляла о готовности провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии 22 июля в России. Промоутеры Александра Усика, в свою очередь, сообщали, что ведут переговоры с WBSS о том, чтобы поединок состоялся в НСК «Олимпийский» в Киеве. Однако позиция WBSS осталась неизменной — шоу состоится 11 мая в Саудовской Аравии, в городе Джидда.

— Когда Федерация бокса РФ включилась в переговорный процесс с WBSS, место финального боя уже было определено, — продолжил Алексей Васильев. — Если переговоры, которые будут очень сложными, завершатся удачно, то бой может пройти в России. Но шансов немного.

По его словам, подготовка Мурата Гассиева к финальному поединку начиналась в марте. 24-летний боксер возобнол тренировки в США под руководством тренера Абеля Санчеса. Александр Усик также намерен уделить разбору тактики оппонента не менее двух с половиной месяцев.

Оба менеджера отказались комментировать гонорары своих клиентов в решающем бою. По сообщениям СМИ, гонорар победителя финала WBSS составит $4 млн, проигравшего — $2 млн. При этом букмекеры по-прежнему считают фаворитом финального боя серии Александра Усика, но разрыв сокращается практически каждый день.

Свое выступление во Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев начинал в качестве одного из претендентов на финал. Александр Усик значился фаворитом турнира уже до его начала.

Украинский боксер провел отличный бой с Марко Хуком, но потратил на него чуть больше времени, чем требовалось. Его поединок с Майрисом Бриедисом также вышел достаточно ровным и закончился победой Александра Усика решением судей. Один из арбитров посчитал результат боя ничейным (114−114), еще двое — отдали победу украинцу (115−113). Сам Усик назвал этот бой самым тяжелым в своей жизни.

Путь Мурата Гассиева к решающему поединку получился более ярким. В четвертьфинале он не оставил никаких шансов Кшиштофу Влодарчику, нокаутировав поляка в третьем раунде, а затем смог остановить и очень сильного боксера Юньера Дортикоса. В последних раундах боя с кубинцем российский чемпион, по мнению многих экспертов, показал выдающееся тактическое мастерство.