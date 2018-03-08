«Абсолютный вотум доверия». WBC защищает пойманного на допинге соперника Головкина
Президент WBC Маурисио Сулейман выразил свою поддержку мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, в двух
Президент WBC Маурисио Сулейман выразил свою поддержку мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, в двух
5 мая у «Канело» в
— Я даю Альваресу презумпцию невиновности. Он никогда раньше не проваливал
Проблема зараженного мяса в Мексике не является
Здесь возможны три решения: проверять все мясо перед употреблением его боксерами, кормить боксеров импортным мясом или же переводить их на вегетарианскую диету. Но вопрос о зараженном мясе так или иначе должен решаться, — отметил в беседе с Boxingscene.com.