«Абсолютный вотум доверия». WBC защищает пойманного на допинге соперника Головкина

5 мая у «Канело» в Лас-Вегасе запланирован реванш с Геннадием Головкинымю.

— Я даю Альваресу презумпцию невиновности. Он никогда раньше не проваливал допинг-тесты и много лет состоит в программе «Чистый бокс». У него есть абсолютный вотум доверия.

Проблема зараженного мяса в Мексике не является чем-то новым. Кленбутерол обычно используется для сжигания жира у крупного рогатого скота и производимого им мяса. И те, кто потребляет это мясо, неизбежно будут показывать положительный результат.