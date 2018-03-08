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12:45 (мск), источник: Sports.kz

«Абсолютный вотум доверия». WBC защищает пойманного на допинге соперника Головкина

Президент WBC Маурисио Сулейман выразил свою поддержку мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, в двух допинг-пробах которого были обнаружены следы запрещенного препарата кленбутерол, сообщает Sports.kz.

5 мая у «Канело» в Лас-Вегасе запланирован реванш с Геннадием Головкинымю.

— Я даю Альваресу презумпцию невиновности. Он никогда раньше не проваливал допинг-тесты и много лет состоит в программе «Чистый бокс». У него есть абсолютный вотум доверия.

Проблема зараженного мяса в Мексике не является чем-то новым. Кленбутерол обычно используется для сжигания жира у крупного рогатого скота и производимого им мяса. И те, кто потребляет это мясо, неизбежно будут показывать положительный результат.

Здесь возможны три решения: проверять все мясо перед употреблением его боксерами, кормить боксеров импортным мясом или же переводить их на вегетарианскую диету. Но вопрос о зараженном мясе так или иначе должен решаться, — отметил в беседе с Boxingscene.com.

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