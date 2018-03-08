Промоутер «Канело» ответил на обвинения тренера Головкина в «махинациях» перед первым боем

«Просто у Абеля нет опыта боев в Лас-Вегасе, но так было на всех боях “Канело” и даже Оскара Де Ла Хойи. У “Канело” уже было, может, пятнадцать боев, и он всегда тейпировал руки таким образом. И Оскар оборачивал точно так же. И Флойд Мейвезер. То, что Абель тейпирует по-другому, это не значит, что такой способ незаконный. Он просто не был в Вегасе до этого и не знает процедуры. В конечном счете, мы, как и всегда, будем соблюдать правила комиссии, но я не думаю, что что-то изменится, потому что в Лас-Вегасе всегда все было нормально. У нас никогда не было проблем до тех пор, пока Абель не сказал об этом», — отметил Гомес.