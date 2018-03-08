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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» ответил на обвинения тренера Головкина в «махинациях» перед первым боем

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), Эрик Гомес считает обвинения тренера казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) в «махинациях» перед первым боем необоснованными.

Ранее Абель Санчес в интервью Yahoo! Sports заявил, что «застукал» Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед сентябрьским боем, когда они поочередно накладывали слои марли и ленты. По словам тренера, он заявил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а, наоборот, сделал замечание тренеру.

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Наставник GGG считает, что тот случай наглядно демонстрирует лояльное отношение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) к «Канело» на фоне допингового скандала вокруг мексиканца.

«Просто у Абеля нет опыта боев в Лас-Вегасе, но так было на всех боях “Канело” и даже Оскара Де Ла Хойи. У “Канело” уже было, может, пятнадцать боев, и он всегда тейпировал руки таким образом. И Оскар оборачивал точно так же. И Флойд Мейвезер. То, что Абель тейпирует по-другому, это не значит, что такой способ незаконный. Он просто не был в Вегасе до этого и не знает процедуры. В конечном счете, мы, как и всегда, будем соблюдать правила комиссии, но я не думаю, что что-то изменится, потому что в Лас-Вегасе всегда все было нормально. У нас никогда не было проблем до тех пор, пока Абель не сказал об этом», — отметил Гомес.

В то же время Санчес сомневается в честном расследовании «дела Альвареса», которое начала NSAC. По его словам, некоторые комиссии дают послабления определенным бойцам.

Альварес провалил допинг-тест за два месяца до реванша с Головкиным. В пробе мексиканца был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда «Канело» объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

Напомним, в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Головкин и Альварес не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию. На 5 мая у боксеров намечен реванш на той же площадке.

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