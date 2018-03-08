Промоутер «Канело» ответил на обвинения тренера Головкина в «махинациях» перед первым боем

Ранее Абель Санчес в интервью Yahoo! Sports заявил, что «застукал» Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед сентябрьским боем, когда они поочередно накладывали слои марли и ленты. По словам тренера, он заявил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а, наоборот, сделал замечание тренеру.
Наставник GGG считает, что тот случай наглядно демонстрирует лояльное отношение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) к «Канело» на фоне допингового скандала вокруг мексиканца.
«Просто у Абеля нет опыта боев в Лас-Вегасе, но так было на всех боях “Канело” и даже Оскара Де Ла Хойи. У “Канело” уже было, может, пятнадцать боев, и он всегда тейпировал руки таким образом. И Оскар оборачивал точно так же. И Флойд Мейвезер. То, что Абель тейпирует по-другому, это не значит, что такой способ незаконный. Он просто не был в Вегасе до этого и не знает процедуры. В конечном счете, мы, как и всегда, будем соблюдать правила комиссии, но я не думаю, что что-то изменится, потому что в Лас-Вегасе всегда все было нормально. У нас никогда не было проблем до тех пор, пока Абель не сказал об этом», — отметил Гомес.
В то же время Санчес сомневается в честном расследовании «дела Альвареса», которое начала NSAC. По его словам, некоторые комиссии дают послабления определенным бойцам.
Альварес провалил допинг-тест за два месяца до реванша с Головкиным. В пробе мексиканца был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда «Канело» объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.
Напомним, в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Головкин и Альварес не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию. На 5 мая у боксеров намечен реванш на той же площадке.