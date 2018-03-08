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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин о возможной отмене реванша: Ситуация опасная. Надеюсь, новые допинг-пробы «Канело» окажутся отрицательными

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) высказался о возможной отмене майского реванша из-за положительной допинг-пробы его соперника — мексиканца Сауля «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО).

«Канело» провалил допинг-тест за два месяца до боя. В его анализах был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

«Новости о допинге «Канело» вызвали у меня разные эмоции. Это весьма неприятно. Я считаю «Канело» отличным спортсменом, которому не нужны какие-то препараты либо допинг. Для меня и для абсолютно всех атлетов, уважающих чистый спорт, это ужасно.

Конечно, я подумал, что это очень опасная ситуация, из-за которой бой могут отменить. В случае если кто-то сдал положительный тест, поединок может быть отменен, и неважно, что до него осталось два месяца. Это опасная ситуация, однако я надеюсь, что новые допинг-пробы окажутся отрицательными и поединок состоится, — цитирует Головкина ESPN.

Ранее казахстанец отметил, что настроен выйти на ринг против «Канело», несмотря на допинг скандал, добавив, что у них осталось незаконченное дело. В то же время Головкин считает, что мексиканец должен понести наказание.

Напомним, в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе на арене T-Mobile боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала ничья при разногласии судей. Этот результат позволил Головкин сохранить титулы, но прервал победную серию. На 5 мая у них намечен реванш на той же площадке.

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