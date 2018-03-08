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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Я застукал “Канело”, а в ответ мне пригрозили». Тренер Головкина сделал заявление про первый бой

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес в интервью Yahoo! Sports вспомнил один занимательный эпизод перед первым боем его подопечного с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) на фоне допингового скандала вокруг мексиканца.

По его словам, он «застукал» Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед боем, когда они поочередно накладывали слои марли и ленты.

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Санчес заявил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а, наоборот, сделал замечание тренеру. Наставник GGG считает, что тот случай наглядно демонстрирующий лояльное отношение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) к «Канело».

«Когда “Канело” тейпировали руки, они нанесли слой марли, затем два-три слоя ленты, потом снова марлю и опять ленту. Это незаконно и называется литьем. Я, как только увидел это, сразу крикнул: “Эй, эй! Это незаконно, так делать нельзя!”. Но инспектор посмотрел на меня и сказал: “Ему можно”. Более того, инспектор пригрозил вышвырнуть меня из комнаты. Я не мог ничего поделать и лишь наблюдал», — рассказал Санчес.

Ранее тренер Головкина усомнился в честном расследовании «дела Альвареса», которое начала NSAC. По его словам, некоторые комиссии дают послабления определенным бойцам.

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