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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Я за чистый бокс». Головкин ответил, хочет ли он драться с «Канело» после проваленного допинг-теста

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) в интервью RingTV заявил о том, что готов выйти на ринг в намеченном на 5 мая реванше с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), если мексиканец докажет «чистоту».

Альварес провалил допинг-тест за два месяца до боя. В пробе мексиканца был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда боксера объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

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«Конечно, я все еще хочу драться. Я — боец, и у меня есть незаконченное дело с «Канело». Было неприятно узнать о ситуации с проваленным допинг-тестом. Я знаю «Канело» — ему не нужны никакие препараты, допинг или что-то вроде этого. Это проблема не только для «Канело», но и для всей его команды. Это вещество раньше находили и у других спортсменов в Мексике, так что они должны были знать.

Я не хочу много говорить об этом: если тест положительный, и этот препарат повысил эффективность, то это возмутительно. Но я надеюсь, что все вовлеченные стороны будут сотрудничать в расследовании, чтобы убедиться в чистом боксе. Я за чистый бокс. Есть обязанности, которые должны соблюдать он и его команда, должно быть какое-то наказание. Теперь их обязанность — доказать, что он — чистый спортсмен, и этот процесс должен контролироваться VADA и комиссией. Если комиссия скажет, что все нормально, я приму это и буду готов к бою. Если «Канело» чист, я хочу доказать, что я лучше него. Именно поэтому сейчас я в лагере. Но я не думаю о его проблемах. Я — не лаборатория и не комиссия. Я — чемпион и я счастлив делать свою работу, — сказал Головкин.

Однако тренер Головкина Абель Санчес сомневается в честном расследовании по «делу Альвареса». По его словам, некоторые комиссии дают послабления определенным бойцам.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

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