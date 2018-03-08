Уроженец Казахстана Липинец не намерен отдавать титул Гарсии и собирается закрепиться в элите бокса

Российско-казахстанский боксер не обещает победить нокаутом и не называет раунды, а просто говорит, что титул не отдаст.

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«Завоевать пояс — одно дело, но удержать его намного сложнее. Первому встречному я его отдавать не намерен, — заявил BoxingScene чемпион. — Нет, никакого неуважение к Майки или кому-то другому, но титул останется моим. А победа над ним поставит меня в один рад с элитными бойцами, где, считаю, мне самое место«.

«Счастлив, что команда организовала мне такой бой. Уж поверьте, скучно не будет. Обещаю экшн, — подчеркнул Сергей.