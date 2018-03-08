«Надо жить под камнем, чтобы не знать о проблеме с мясом». Тренер Головкина — о возможной отмене рематча с «Канело»

— Я хочу тщательного расследования. Если оно покажет, что доля [кленбутерола] слишком высока, и бой должен быть отменен, то мы с этим согласимся. Но если они скажут, что она соответствует заражению мяса, то мы будем это соблюдать.

Но нужно быть совсем невежественным и жить под камнем, чтобы не знать о такой проблеме с мясом в Мексике. А его тренер и менеджер ["Чепо и Эдди Рейносо] — мясники, и владеют мясными рынками, — заявил в интервью Los Angeles Times Санчес.