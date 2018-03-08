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08:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы боксера, а не киборги». Головкин озвучил свою позицию по «делу Альвареса» и потребовал наказания

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) озвучил свою позицию по поводу положительной допинг-пробы у его соперника по майскому реваншу мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

За два месяца до боя в анализах «Канело» был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

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«Мы элитные спортсмены, и я хочу сохранить бокс на элитном уровне. Существуют законы, комиссия и антидопинговый контроль, и мы должны их выполнять. В таком случае они должны принять меры, либо дисквалифицировать его, либо взыскать штрафы. Но если такое оставляют без вниманию, то зачем нам комиссии? И зачем говорить о проверках?

Когда вы выходите на такой уровень, люди должны смотреть на ваши навыки, а не задаваться вопросом, какая у вас лаборатория. Я считаю, что спортсмены такого уровня не могут проваливать тесты и получать положительные пробы, потому что это плохо для спорта. А провал допинг-тестана таком уровне означает, что вы либо не хотите драться, либо у вас проблемы в команде. Это показывает ваше истинное лицо.

Команда Альвареса знает, что такое кленбутерол, это ведь не что-то новое. В прошлом с ним уже были прецеденты.

Я боксер и считаю, что должно быть просто: есть тест на допинг. Здесь либо «да», либо «нет». Для этого и существуют комиссии и правила. А если же теперь это законно, то я уже не назову это боксом. Это что теперь — киборги, трансформеры?, — цитирует Головкина Los Angeles Times.

Отметим, что Атлетическая комиссия штата Невада уже начала расследование по «делу Альвареса». С заявлениями на этот счет выступили президент WBC Маурисио Сулейман и его коллега из WBA Хильберто Мендоса, промоутер Головкина Том Леффлер, президент Golden Boy Эрик Гомес. Не упустил момент и британский боксер Билли Джо Сондерс, обвинивший мексиканца в жульничестве.

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Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

Сам реванш Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Их первый бой проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.

"Мы боксеры, а не киборги". Головкин озвучил свою позицию по "делу Альвареса" и потребовал наказания
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