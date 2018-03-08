Тренер Головкина усомнился в честном расследовании «допингового дела Альвареса»

Ранее стало известно, что в анализах Альвареса обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Сторона мексиканца уверена, что запрещенная субстанция попала в организм вместе с зараженным мясом.
«Меня больше всего беспокоит, чтобы они не замяли этот инцидент, а провели расследование, и чтобы специалисты (которым я не являюсь) изучили данный вопрос так же тщательно, как если бы допинг-тест провалил Головкин, — заявил Санчес в интервью Yahoo! Sports. — Мне просто кажется, что некоторые спортивные комиссии делают серьезные послабления определенным бойцам. В частности, это относится к комиссиям Техаса и Невады. Для определенных боксеров действуют менее строгие правила, чем для всех остальных.
Этот случай достаточно серьезен, чтобы комиссия серьезно расследовала все, что происходило в прошлом. Я знаю, что «Канело» никогда раньше не проваливал допинг-тестов, но кленбутерол — это не тот препарат, который можно начать использовать без причины. Пусть расследование будет тщательным.
Напомним, что на 5 мая у Альвареса и Головкина запланирован реванш. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, поединку ничто не угрожает.