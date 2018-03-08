Тренер Головкина усомнился в честном расследовании «допингового дела Альвареса»

«Меня больше всего беспокоит, чтобы они не замяли этот инцидент, а провели расследование, и чтобы специалисты (которым я не являюсь) изучили данный вопрос так же тщательно, как если бы допинг-тест провалил Головкин, — заявил Санчес в интервью Yahoo! Sports. — Мне просто кажется, что некоторые спортивные комиссии делают серьезные послабления определенным бойцам. В частности, это относится к комиссиям Техаса и Невады. Для определенных боксеров действуют менее строгие правила, чем для всех остальных.