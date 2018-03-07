Мэнни Пакьяо назвал ориентировочную дату следующего боя и возможного соперника

Официальное объявление Пакьяо сделает совсем скоро. Его соперником станет чемпион WBA (Regular) в полусреднем весе аргентинец Лукас Маттиссе (39−4, 36 КО) или экс-чемпион мира в двух дивизионах — американец Дэнни Гарсия (34−1, 20 КО).
«Определенно, бой состоится в Малайзии. В мае или июне. Вскоре анонсируем бой против Лукаса Маттиссе или Дэнни Гарсиа», — заявил Пакьяо.
Ранее промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо, рассказал, что инвесторы из Малайзии готовы профинансировать следующий бой филиппинца.
Издание VRinge.com считает, что ситуация со следующим годом напоминает ситуацию с поединком Пакьяо и британцем Амиром Ханом (31−4, 19 КО), который не состоялся из-за того, что промоутерам не удалось найти инвесторов из ОАЭ.