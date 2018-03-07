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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

Мэнни Пакьяо назвал ориентировочную дату следующего боя и возможного соперника

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО) подтвердил, что следующий поединок проведет в мае или июне в Малайзии, сообщает Vringe.com.

Официальное объявление Пакьяо сделает совсем скоро. Его соперником станет чемпион WBA (Regular) в полусреднем весе аргентинец Лукас Маттиссе (39−4, 36 КО) или экс-чемпион мира в двух дивизионах — американец Дэнни Гарсия (34−1, 20 КО).

«Определенно, бой состоится в Малайзии. В мае или июне. Вскоре анонсируем бой против Лукаса Маттиссе или Дэнни Гарсиа», — заявил Пакьяо.

Ранее промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо, рассказал, что инвесторы из Малайзии готовы профинансировать следующий бой филиппинца.

Издание VRinge.com считает, что ситуация со следующим годом напоминает ситуацию с поединком Пакьяо и британцем Амиром Ханом (31−4, 19 КО), который не состоялся из-за того, что промоутерам не удалось найти инвесторов из ОАЭ.

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