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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Пойманные на кленбутероле мексиканские боксеры заступились за Альвареса

Легендарный экс-чемпион мира в четырех категориях Эрик Моралес и бывший обладатель титула WBC во втором полулегком весе Франсиско Варгас встали на защиту своего мексиканского соотечественника Сауля «Канело» Альвареса, который сдал положительный допинг-тесте которого на запрещенный кленбутерол. Об этом пишет vRINGe.com.

Альварес провалил допинг-тест за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. В пробе мексиканца был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда «Канело» объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

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Нельзя не отметить, что и Моралес, и Варгас сами «обжигались» на кленбутероле, проваливая тесты, соответственно, в 2012-м и 2016-м годах.

«Мне сказали (о наличии кленбутерола в анализах) за два или три дня до боя с (Дэнни) Гарсией, но Комиссия штата Нью-Йорк никак не отреагировала, а WBC и WBA встали на мою сторону, так что проблем у меня не было, — вспоминает Моралес. — Проблема в том, что это — проблема общественного здравоохранения, а сам боксёр должен быть осторожнее в употреблении мяса. Вещество найдено в количестве менее одного нанограмма на миллилитр, и такое количество не может тебе ни помочь, ни навредить, но теперь люди не хотят тебе верить. Многие национальные и международные лиги предостерегают своих спортсменов от употребления мяса из Мексики, и мы, будучи мексиканцами, также должны избегать этого. И особенно — спортсмены».

«Это проблема для Мексики, где не осуществляется контроль за мясом, ставя спортсменов в неудобное положение, — подчеркнул Варгас. — Я полагаю, что любой, кто съест мясо в нашей стране, на следующий день сдаст положительный тест (на стероиды). Беда в том, что из-за этого страдают спортсмены, потому что никакого контроля за качеством в Мексике нет, а остальной мир это не интересует. После того, как мой тест оказался положительным, мне пришлось покинуть Мексику. С тех пор меня проверяли более 10 раз, и я благополучно прошел все тесты».

Напомним, что на 5 мая у Альвареса запланирован матч-реванш с Головкиным. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, поединку ничего не угрожает.

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