«Я не плачусь из-за поражения, но…». Экс-соперник призвал дисквалифицировать «Канело» за допинг

Альварес провалил допинг-тест за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). В пробе мексиканца был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда «Канело» объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

«Я думаю, это уже выходит за рамки. Если ты провалил допинг-тест, то должен быть дисквалифицирован, а «Канело» его провалил. Франсиско Варгас, с которым мой брат Стивен дрался в прошлом году, завалился по той же причине, списав все на мясо.

«Канело» вроде бы умный парень и суперзвезда спорта, он должен был знать о ситуации и не употреблять в такое мясо. Как бы там ни было, подобного рода жульничество не есть правильно во всех отношениях. Но опять же, я не плачусь из-за своего поражения от «Канело». Вряд ли бы это изменило результат, но все же о таком неприятно слышать. Я проиграл и принял это. И я уступил очень хорошему боксеру.

Думаю, все будет тщательно изучено. Я знаю, что они говорят, что нашли только следы препарата, но кленбутерол повышает эффективность, не так ли? Этот случай следует тщательно проверять и его нужно рассматривать так же, как и по отношению к другим бойцам. Но как мы видели в случае с Варгасом, поединок все равно состоялся. И я верю, что бой Головкина и «Канело» также будет, — сказал Смит в интервью Boxing News.

Напомним, Смит встречался с «Канело» в 2016 году и проиграл ему техническим нокаутом в девятом раунде. При этом британец не первый, кто призывает дисквалифицировать мексиканца из-за проваленного допинг-теста. Ранее с аналогичным предложением выступил ирландский боксер Эрик Донован, «потребовавший» для «Канело» пожизненного отстранения от бокса.

Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада уже начала расследование по «делу Альвареса». С заявлениями на этот счет выступили президент WBC Маурисио Сулейман и его коллега из WBA Хильберто Мендоса, промоутер Головкина Том Леффлер, президент Golden Boy Эрик Гомес. Не упустил момент и британский боксер Билли Джо Сондерс, обвинивший мексиканца в жульничестве.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).