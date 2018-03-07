«Я не плачусь из-за поражения, но…». Экс-соперник призвал дисквалифицировать «Канело» за допинг

Альварес провалил
«Я думаю, это уже выходит за рамки. Если ты провалил
«Канело» вроде бы умный парень и суперзвезда спорта, он должен был знать о ситуации и не употреблять в такое мясо. Как бы там ни было, подобного рода жульничество не есть правильно во всех отношениях. Но опять же, я не плачусь
Думаю, все будет тщательно изучено. Я знаю, что они говорят, что нашли только следы препарата, но кленбутерол повышает эффективность, не так ли? Этот случай следует тщательно проверять и его нужно рассматривать так же, как и по отношению к другим бойцам. Но как мы видели в случае с Варгасом, поединок все равно состоялся. И я верю, что бой Головкина и «Канело» также будет, — сказал Смит в интервью Boxing News.
Напомним, Смит встречался с «Канело» в 2016 году и проиграл ему техническим нокаутом в девятом раунде. При этом британец не первый, кто призывает дисквалифицировать мексиканца
Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада уже начала расследование по «делу Альвареса». С заявлениями на этот счет выступили президент WBC Маурисио Сулейман и его коллега из WBA Хильберто Мендоса, промоутер Головкина Том Леффлер, президент Golden Boy Эрик Гомес. Не упустил момент и британский боксер Билли Джо Сондерс, обвинивший мексиканца в жульничестве.
Сам реванш Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене