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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBC оценил риски отмены реванша Головкин — «Канело» из-за допингового скандала

Президент Всемирного боксера совета (WBC) Маурисио Сулейман оценил риски отмены реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) из-за допингового скандала.

За два месяца до поединка стало известно, что «Канело» провалил допинг-тест. В его пробе был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда мексиканского боксера объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса.

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При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

«Я не думаю, что бой 5 мая под угрозой отмены. Я надеюсь, он состоится. Кленбутерол широко известен всем из-за связанных с ним проблем и скандалов, которые происходили в футболе и боксе. Доли в 0,6 и 0,8 нанограмма на миллилитр — очень низкие, это половина того, что было найдено у Франсиско Варгаса. “Канело” состоит в программе “Чистый бокс” и в течение многих лет проходил тесты к большому количеству поединков, не показывая положительных результатов проб. Но мы поддерживаем связь с Атлетической комиссией Невады, чтобы определить, что произойдет дальше», — цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Ранее по поводу возможного срыва реванша высказался промоутер Головкина Том Леффлер, эксперт ESPN Дэн Рафаэль и основатель проекта FightSpace и комментатор Григорий Стангрит.

Добавим, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) уже начала расследование по «делу Альвареса». С заявлениями на этот счет выступили президент WBA Хильберто Мендоса и глава Golden Boy Эрик Гомес. Не упустил момент и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обвинив мексиканца в жульничестве.

Второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Первый бой Головкина и Альварес проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.

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