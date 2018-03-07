Президент WBC оценил риски отмены реванша Головкин — «Канело» из-за допингового скандала

За два месяца до поединка стало известно, что «Канело» провалил допинг-тест. В его пробе был обнаружен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда мексиканского боксера объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса.

При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы Альвареса.

«Я не думаю, что бой 5 мая под угрозой отмены. Я надеюсь, он состоится. Кленбутерол широко известен всем из-за связанных с ним проблем и скандалов, которые происходили в футболе и боксе. Доли в 0,6 и 0,8 нанограмма на миллилитр — очень низкие, это половина того, что было найдено у Франсиско Варгаса. “Канело” состоит в программе “Чистый бокс” и в течение многих лет проходил тесты к большому количеству поединков, не показывая положительных результатов проб. Но мы поддерживаем связь с Атлетической комиссией Невады, чтобы определить, что произойдет дальше», — цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Ранее по поводу возможного срыва реванша высказался промоутер Головкина Том Леффлер, эксперт ESPN Дэн Рафаэль и основатель проекта FightSpace и комментатор Григорий Стангрит.

Добавим, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) уже начала расследование по «делу Альвареса». С заявлениями на этот счет выступили президент WBA Хильберто Мендоса и глава Golden Boy Эрик Гомес. Не упустил момент и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обвинив мексиканца в жульничестве.