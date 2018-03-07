Обидчик Ивана Дычко в финале ЧМ-2015 по боксу дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов

Такое наказание наложила Антидопинговая комиссия Французской федерации бокса. По информации издания, на боксера наложили дисквалификацию за четыре пропущенных случайных допинг-теста в период с июля 2016 по июль 2017 года.

По словам юриста боксера Арно Перикара, первый из тестов Йока пропустил, поскольку допинг-офицеры пришли к Тони по месту жительства, когда тот совершал перелет из США, где проходил подготовку к бою, во Францию. Соответственно, в последующие визиты боксера также по тем или иным причинам не было дома.

Вместе с тем, комиссия может увеличить срок его дисквалификации до двух лет.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Йока стал чемпионом в весовой категории свыше 91 килограмма. Он также является чемпионом мира 2015 года, тогда француз победил в финале казахстанца Ивана Дычко.