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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Ивана Дычко в финале ЧМ-2015 по боксу дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов

Олимпийский чемпион Рио-2016 французский боксер Тони Йока дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает L`Équipe.

Такое наказание наложила Антидопинговая комиссия Французской федерации бокса. По информации издания, на боксера наложили дисквалификацию за четыре пропущенных случайных допинг-теста в период с июля 2016 по июль 2017 года.

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По словам юриста боксера Арно Перикара, первый из тестов Йока пропустил, поскольку допинг-офицеры пришли к Тони по месту жительства, когда тот совершал перелет из США, где проходил подготовку к бою, во Францию. Соответственно, в последующие визиты боксера также по тем или иным причинам не было дома.

Вместе с тем, комиссия может увеличить срок его дисквалификации до двух лет.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Йока стал чемпионом в весовой категории свыше 91 килограмма. Он также является чемпионом мира 2015 года, тогда француз победил в финале казахстанца Ивана Дычко.

В 2017 году Йока перешел в профессионалы, подписав контракт с промоутерской компанией Hayemaker Ringstar, основанной Дэвидом Хэем. На счету француза три победы в трех боях (два нокаутом). Его следующим соперником по поединку, намеченному на 7 апреля, должен был стать соотечественник Кирил Леонет.

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