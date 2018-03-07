Обидчик Ивана Дычко в финале ЧМ-2015 по боксу дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов
Олимпийский чемпион Рио-2016 французский боксер Тони Йока дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает L`Équipe.
Олимпийский чемпион Рио-2016 французский боксер Тони Йока дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает L`Équipe.
Такое наказание наложила Антидопинговая комиссия Французской федерации бокса. По информации издания, на боксера наложили дисквалификацию за четыре пропущенных случайных
По словам юриста боксера Арно Перикара, первый из тестов Йока пропустил, поскольку
Вместе с тем, комиссия может увеличить срок его дисквалификации до двух лет.
Напомним, на Олимпиаде в
В 2017 году Йока перешел в профессионалы, подписав контракт с промоутерской компанией Hayemaker Ringstar, основанной Дэвидом Хэем. На счету француза три победы в трех боях (два нокаутом). Его следующим соперником по поединку, намеченному на 7 апреля, должен был стать соотечественник Кирил Леонет.