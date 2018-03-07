«Канело» предложили пожизненно дисквалифицировать за допинг перед реваншем с Головкиным

В пробе Альвареса был выявлен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда боксера грешит на зараженную пищу. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы «Канело».

По мнению Донована, Альварес должен понести наказание, поскольку считает, что мексиканец мог намерено принимать препарат из-за его свойств.

«Кленбутерол — это серьезное дерьмо, ты не можешь винить мясо. Это как винить кусочек пирожного в Амстердаме, если у тебя положительный тест на марихуану. Он сжигает жир, наращивает мышцы и помогает дышать. Если ты сознательно принимаешь его, тебе не могут нанести серьезного урона. Пожизненная дисквалификация», — написал Донован в твиттере.

Его позицию поддерживает американский супертяжеловес Эдди Чемберс (42−5, 23 КО), добавив, что «дело Альвареса» должно иметь последствия.

«Когда боец принимает что-то, чтобы повысить свою производительность, он предстает в плохом свете. Бокс — это спорт, в котором ты должен нанести урон своему сопернику. Так что если ты попался на допинге, то должны быть последствия, а не оправдания! Мексиканские коровы чересчур часто использовались в качестве оправдания. Но за боем GGG — “Канело” стоит слишком много денег, так что я буду шокирован, если что-то случится», — написал Чемберс в твиттере.

Добавим, что Атлетическая комиссия штата Невада уже начала расследование по «делу Альвареса». С заявлениями на этот счет выступили президент WBC Маурисио Сулейман и его коллега из WBA Хильберто Мендоса, промоутер Головкина Том Леффлер, президент Golden Boy Эрик Гомес. Не упустил момент и британский боксер Билли Джо Сондерс, обвинивший мексиканца в жульничестве.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).