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08:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» предложили пожизненно дисквалифицировать за допинг перед реваншем с Головкиным

Ирландский боксер Эрик Донован (7−0, 4 КО) предложил пожизненно дисквалифицировать мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), провалившего допинг-тест перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

В пробе Альвареса был выявлен запрещенный препарат — кленбутерол. Команда боксера грешит на зараженную пищу. При этом положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы «Канело».

По мнению Донована, Альварес должен понести наказание, поскольку считает, что мексиканец мог намерено принимать препарат из-за его свойств.

«Кленбутерол — это серьезное дерьмо, ты не можешь винить мясо. Это как винить кусочек пирожного в Амстердаме, если у тебя положительный тест на марихуану. Он сжигает жир, наращивает мышцы и помогает дышать. Если ты сознательно принимаешь его, тебе не могут нанести серьезного урона. Пожизненная дисквалификация», — написал Донован в твиттере.

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Его позицию поддерживает американский супертяжеловес Эдди Чемберс (42−5, 23 КО), добавив, что «дело Альвареса» должно иметь последствия.

«Когда боец принимает что-то, чтобы повысить свою производительность, он предстает в плохом свете. Бокс — это спорт, в котором ты должен нанести урон своему сопернику. Так что если ты попался на допинге, то должны быть последствия, а не оправдания! Мексиканские коровы чересчур часто использовались в качестве оправдания. Но за боем GGG — “Канело” стоит слишком много денег, так что я буду шокирован, если что-то случится», — написал Чемберс в твиттере.

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Добавим, что Атлетическая комиссия штата Невада уже начала расследование по «делу Альвареса». С заявлениями на этот счет выступили президент WBC Маурисио Сулейман и его коллега из WBA Хильберто Мендоса, промоутер Головкина Том Леффлер, президент Golden Boy Эрик Гомес. Не упустил момент и британский боксер Билли Джо Сондерс, обвинивший мексиканца в жульничестве.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

Сам реванш Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Их первый бой проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.

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