Абель Санчес: Реванш определит дальнейшую карьеру и Головкина, и Альвареса

По его словам, во втором поединке Головкин не будет движим гневом в связи с несправедливым, по его мнению, решением судей, насчитавших ничью по итогам первого боя в сентябре прошлого года. Однако, это не помешает ему боксировать более решительно, потому как от исхода повторного поединка будут зависеть дальнейшие карьеры обоих боксеров.

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«Я бы не стал говорить о гневе. Скорее, Головкин будет более решителен, поскольку, полагаю, это определяющий бой для карьер обоих парней. Тот бой, который определит, как люди будут смотреть на них в будущем. Никакие победы и титулы не сыграют роли, поскольку ключом в отношении к Геннадию и Саулю станет их следующая встреча на ринге.

Реванш определит их карьеры, и Головкин настроен остаться непобедимым и одним из сильнейших средневесов в истории бокса. Уверен, что грядет классный бой, потому что на этот раз «Канело» обещает драться по-настоящему. Уверен, бой будет фантастическим и может завершиться досрочно, — сказал Санчес в интервью Omnisport.

Реванш Головкина и «Канело» пройдет там же, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя — в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.