Допинг Альвареса. Могут ли отменить бой-реванш с Головкиным?

Что случилось?

В организме мексиканского боксера Сауля Альвареса нашли запрещенное вещество кленбутерол. Боец проходил добровольный тест в Мексике и утверждает, что не принимал допинг намеренно: вещество попало в организм с мясом. Сейчас Альварес перевозит тренировочный лагерь в США, там промоутеры передадут результаты теста Атлетической комиссии штата Невада, которая изучит пробы дополнительно. «Я уважаю спорт, результаты теста удивили и обеспокоили меня. Раньше такого не случалось. Я пройду все тесты, которые потребуются в дальнейшем, и сделаю все, чтобы правда восторжествовала», — сказал Сауль. 5 мая Альварес должен повторно драться против Геннадия Головкина. Это один из самых ожидаемых боев года в боксе, но не исключено, что теперь он сорвется.

Что такое кленбутерол?

Препарат для лечения астмы, но из-за дополнительных эффектов спортсмены используют его как допинг. Он увеличивает выносливость, подстегивает психику, ускоряет сжигание жира. Во время сгонки веса человек теряет не только воду и жир — разрушаются мышцы. Кленбутерол блокирует этот процесс, поэтому спортсмен на сушке не теряет силу. Если еще проще: боксер становится выносливее и практически не теряет форму во время сгонки веса. Когда спортсмен перестает принимать кленбутерол, дополнительная выносливость пропадает, но организм не истощен сушкой, и сил остается больше. Препарат дешевый — в России его можно купить по рецепту за сотню-две рублей — и считается грязным. У него неприятные побочные эффекты, похожие на симптомы гриппа: головная боль, тремор, повышенная температура, возможны судороги.

Откуда такой препарат в мясе?

Фермеры используют кленбутерол в скотоводстве, чтобы увеличить массу животного и снизить процент жира — это дешевый способ получить больше мяса на выходе. В США использование кленбутерола для откорма скота запрещено уже 27 лет. С 1996 года запрет действует на территории Евросоюза и всех стран, которые поставляют туда мясо. Но в некоторых странах — например, в Китае и Мексике — препарат по-прежнему разрешен. WADA нашло следы кленбутерола в 75% мексиканского мяса, которое и ел Альварес. Агентство не рекомендует спортсменам из стран, где используют кленбутерол, питаться в заведениях, не лицензированных местными федерациями.

Что-то похожее уже случалось?

Трехкратный победитель «Тур де Франс» Альберто Контадор попался на кленбутероле в 2010-м. Велогонщик заявил, что не принимал препарат, и свалил вину на некачественное мясо. Но ему не поверили и после дополнительных тестов дисквалифицировали на два года. Подобный случай был и в боксе. Мексиканец Франсиско Варгас провалил допинг-тест перед боем с Орландо Салидо в 2016 году. При повторных проверках в организме бойца не обнаружили следов кленбутерола, поэтому поединок не отменили. Решение комиссии зависит от объемов вещества. Через мясо в организм не может попасть так много кленбутерола, чтобы он мог повлиять на спортивные результаты.

Бой с Головкиным отменят?