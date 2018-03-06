Допинг Альвареса. Могут ли отменить бой-реванш с Головкиным?
Блог «Панчер» на сайте Sports.ru описал главные моменты в деле о допинге мексиканца Сауля Альвареcа перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Блог «Панчер» на сайте Sports.ru описал главные моменты в деле о допинге мексиканца Сауля Альвареcа перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Что случилось?
В организме мексиканского боксера Сауля Альвареса нашли запрещенное вещество кленбутерол. Боец проходил добровольный тест в Мексике и утверждает, что не принимал допинг намеренно: вещество попало в организм с мясом. Сейчас Альварес перевозит тренировочный лагерь в США, там промоутеры передадут результаты теста Атлетической комиссии штата Невада, которая изучит пробы дополнительно. «Я уважаю спорт, результаты теста удивили и обеспокоили меня. Раньше такого не случалось. Я пройду все тесты, которые потребуются в дальнейшем, и сделаю все, чтобы правда восторжествовала», — сказал Сауль. 5 мая Альварес должен повторно драться против Геннадия Головкина. Это один из самых ожидаемых боев года в боксе, но не исключено, что теперь он сорвется.
Что такое кленбутерол?
Препарат для лечения астмы, но
Откуда такой препарат в мясе?
Фермеры используют кленбутерол в скотоводстве, чтобы увеличить массу животного и снизить процент жира — это дешевый способ получить больше мяса на выходе. В США использование кленбутерола для откорма скота запрещено уже 27 лет. С 1996 года запрет действует на территории Евросоюза и всех стран, которые поставляют туда мясо. Но в некоторых странах — например, в Китае и Мексике — препарат
Трехкратный победитель «Тур де Франс» Альберто Контадор попался на кленбутероле в 2010-м. Велогонщик заявил, что не принимал препарат, и свалил вину на некачественное мясо. Но ему не поверили и после дополнительных тестов дисквалифицировали на два года. Подобный случай был и в боксе. Мексиканец Франсиско Варгас провалил
Бой с Головкиным отменят?
Зависит от решения Атлетической комиссии штата Невада. Промоутеры Сауля Альвареса говорят, что концентрация кленбутерола в пробе невысока — в пределах той, которая может попасть в организм с мясом. Если это действительно так, бой не отменят. Соперник Сауля Геннадий Головкин продолжает тренировки. «Мы готовимся к поединку, будто ничего не случилось и бой состоится. Воздержимся от комментариев до появления подробностей», — сказал промоутер боксера.