Кто будет главными соперниками Елеусинова по дивизиону
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов готовится дебютировать на
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов готовится дебютировать на
Как объявил на
Титулы чемпиона мира в этом весе принадлежат следующим боксерам: WBA Super, WBC — Кит Турман (28−0, 22 КО), WBO — Джефф Хорн (18−0−1, 12 КО), IBF — Эррол Спенс (23−0, 20 КО), WBA — Лукас Маттиссе (39−4, 36 КО), IBO — вакантен.
Елеусинов даже оценил свои шансы в поединке против Спенса: «Если смогу держать соперника на своей дистанции, то вполне могу одолеть Эррола Спенса».
В рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com в полусреднем весе значатся семь казахстанцев. Лучшие рекорды на данный момент у Жанкоша Турарова (22−0, 13 КО) и Бахтияра Эюбова (13−0, 11 КО).