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16:54 (мск), источник: Sports.kz

Кто будет главными соперниками Елеусинова по дивизиону

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов готовится дебютировать на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Как объявил на пресс-конференции сам олимпийский чемпион, он будет выступать в полусредней весовой категории.

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Титулы чемпиона мира в этом весе принадлежат следующим боксерам: WBA Super, WBC — Кит Турман (28−0, 22 КО), WBO — Джефф Хорн (18−0−1, 12 КО), IBF — Эррол Спенс (23−0, 20 КО), WBA — Лукас Маттиссе (39−4, 36 КО), IBO — вакантен.

Елеусинов даже оценил свои шансы в поединке против Спенса: «Если смогу держать соперника на своей дистанции, то вполне могу одолеть Эррола Спенса».

В рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com в полусреднем весе значатся семь казахстанцев. Лучшие рекорды на данный момент у Жанкоша Турарова (22−0, 13 КО) и Бахтияра Эюбова (13−0, 11 КО).

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