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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

Призера Олимпиады из Казахстана к профи-боям будет готовить помощник тренера Мухаммеда Али

27-летний казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (4−0, 4 КО) будет тренироваться под руководством Рика Мандреса, передает корреспондент Vesti.kz.

Мандрес известен, как помощник Анджело Данди, работавшего с Мухаммедом Али. Ранее команда казахстанского призера Олимпиады прервала сотрудничество с бывшим тренером Сергея Ковалева (32−2−1, 28 КО) — Дереком Сантос-Россарио.

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«Мы приостановили сотрудничество с ним. У него очень много боксеров, и он часто отсутствовал. Помогает во время боев другим боксерам. Мы пригласили “олдскульного” тренера. Его зовут Рик Мандрес. Он бывший ассистент Анджело Данди, с которым проработал больше 20 лет», — рассказал менеджер Дычко Зия Алиев.

Добавим, что 27-летний Иван Дычко проведет следующий бой проведет 23 марта в Майами. На счету казахстанца четыре победных боя — все они выиграны досрочно.

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