Призера Олимпиады из Казахстана к профи-боям будет готовить помощник тренера Мухаммеда Али

«Мы приостановили сотрудничество с ним. У него очень много боксеров, и он часто отсутствовал. Помогает во время боев другим боксерам. Мы пригласили “олдскульного” тренера. Его зовут Рик Мандрес. Он бывший ассистент Анджело Данди, с которым проработал больше 20 лет», — рассказал менеджер Дычко Зия Алиев.