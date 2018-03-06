Абель Санчес: Головкин настроен остаться непобедимым и сильнейшим средневесом в истории бокса
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса может завершиться досрочно.
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса может завершиться досрочно.
«Я бы не стал говорить о гневе, но бой определит и дальнейшую карьеру Геннадия, и карьеру Канело.
Это тот бой, который определит отношение людей к этим боксерам в будущем — несмотря на их титулы, рекорды и отличные победы. Головкин настроен остаться непобедимым и, возможно, сильнейшим средневесом в истории бокса. Я уверен, что бой будет фантастический, тем более Канело обещал драться
Бой Головкина против Альвареса должен состояться 5 мая в