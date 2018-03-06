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16:13 (мск), источник: Sports.kz

Абель Санчес: Головкин настроен остаться непобедимым и сильнейшим средневесом в истории бокса

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса может завершиться досрочно.

«Я бы не стал говорить о гневе, но бой определит и дальнейшую карьеру Геннадия, и карьеру Канело.

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Это тот бой, который определит отношение людей к этим боксерам в будущем — несмотря на их титулы, рекорды и отличные победы. Головкин настроен остаться непобедимым и, возможно, сильнейшим средневесом в истории бокса. Я уверен, что бой будет фантастический, тем более Канело обещал драться по-настоящему. Не думаю, что поединок продлиться больше десяти раундов, если оба боксера пойдут вперед с самого начала. Альварес и Головкин крепкие парни, но, в то же время, классные панчеры. И сила их рук может принести результат. Чьи удары будут сильнее — тот и победит. Надеюсь, судьи будут честны, — сказал Санчес в интервью Omnisport.

Бой Головкина против Альвареса должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе, однако в добровольной допинг-пробе Канело был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.

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