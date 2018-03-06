«Разошлись во мнениях». Экс-тренер Ковалева рассказал о прекращении сотрудничества с Дычко

«Мы немного разошлись во мнениях с промоутером Дычко. Сам Иван хороший парень. У нас с ним хорошие отношения. Основная проблема заключалась в том, что я хотел сделать акцент на индивидуальность боксера. Я старался идти на компромисс. Однако, некоторые проблемы так и не решились. Я все еще дружу и общаюсь с Иваном, Зией и Элвисом. Мои двери всегда открыты для хороших людей и хороших ситуаций. Так что, возможно, в будущем все может быть иначе. На данный момент мы решили прекратить сотрудничество. В будущем я желаю Ивану успехов. Подробнее об этом лучше спросить у его менеджеров», — отметил Сантос.