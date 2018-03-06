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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Разошлись во мнениях». Экс-тренер Ковалева рассказал о прекращении сотрудничества с Дычко

Экс-наставник российского боксера Сергея Ковалева (32−2−1, 28 КО) Дерек Сантос-Россарио в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о прекращении сотрудничества с призером Олимпийских игр в супертяжелом весе казахстанцем Иваном Дычко (4−0, 4 КО).

«Мы немного разошлись во мнениях с промоутером Дычко. Сам Иван хороший парень. У нас с ним хорошие отношения. Основная проблема заключалась в том, что я хотел сделать акцент на индивидуальность боксера. Я старался идти на компромисс. Однако, некоторые проблемы так и не решились. Я все еще дружу и общаюсь с Иваном, Зией и Элвисом. Мои двери всегда открыты для хороших людей и хороших ситуаций. Так что, возможно, в будущем все может быть иначе. На данный момент мы решили прекратить сотрудничество. В будущем я желаю Ивану успехов. Подробнее об этом лучше спросить у его менеджеров», — отметил Сантос.

Добавим, что Дычко начал профессиональную карьеру под руководством Сантоса в сентябре 2017 года и выиграл четыре поединка досрочно. Следующий поединок казахстанский боксер должен провести 23 марта на Багамах. Отметим, что сейчас Дычко выступает под эгидой промоутерской компании Heavyweight Factory.

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