«Разошлись во мнениях». Экс-тренер Ковалева рассказал о прекращении сотрудничества с Дычко

«Мы немного разошлись во мнениях с промоутером Дычко. Сам Иван хороший парень. У нас с ним хорошие отношения. Основная проблема заключалась в том, что я хотел сделать акцент на индивидуальность боксера. Я старался идти на компромисс. Однако, некоторые проблемы так и не решились. Я все еще дружу и общаюсь с Иваном, Зией и Элвисом. Мои двери всегда открыты для хороших людей и хороших ситуаций. Так что, возможно, в будущем все может быть иначе. На данный момент мы решили прекратить сотрудничество. В будущем я желаю Ивану успехов. Подробнее об этом лучше спросить у его менеджеров», — отметил Сантос.
Добавим, что Дычко начал профессиональную карьеру под руководством Сантоса в сентябре 2017 года и выиграл четыре поединка досрочно. Следующий поединок казахстанский боксер должен провести 23 марта на Багамах. Отметим, что сейчас Дычко выступает под эгидой промоутерской компании Heavyweight Factory.