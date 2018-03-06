«Я уверен, что “Канело” невиновен». Президент WBA поддерживает допинг Альвареса
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса дал комментарий по поводу положительной
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса дал комментарий по поводу положительной
— Я уверен, что «Канело» невиновен. Он всегда показывал себя как «чистый» спортсмен.
По всей видимости, кленбутерол — известная проблема в Мексике, и подобные случаи в прошлом должны были более регулярно изучаться организациями вроде WBC. Тогда в этом плане у них будет больше опыта. Я знаю, что дело в потреблении зараженного мяса, и я читал, что «Канело» говорил о готовности пройти любой