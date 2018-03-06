«Я уверен, что “Канело” невиновен». Президент WBA поддерживает допинг Альвареса

По всей видимости, кленбутерол — известная проблема в Мексике, и подобные случаи в прошлом должны были более регулярно изучаться организациями вроде WBC. Тогда в этом плане у них будет больше опыта. Я знаю, что дело в потреблении зараженного мяса, и я читал, что «Канело» говорил о готовности пройти любой допинг-тест, который подтвердит это. WBA будет на его стороне — двери для него открыты, как и прежде. 5 мая будет большой бой, а это добавит в него немного драмы. Я знаю, что борьба продолжится, и мы согласны предоставить дополнительные протоколы, хотя этой процедурой руководит VADA, и проблем быть не должно, — приводит слова Мендосы Boxingscene.com.