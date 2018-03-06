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14:51 (мск), источник: Sports.kz

«Я уверен, что “Канело” невиновен». Президент WBA поддерживает допинг Альвареса

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса дал комментарий по поводу положительной допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед реваншем с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Я уверен, что «Канело» невиновен. Он всегда показывал себя как «чистый» спортсмен.

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По всей видимости, кленбутерол — известная проблема в Мексике, и подобные случаи в прошлом должны были более регулярно изучаться организациями вроде WBC. Тогда в этом плане у них будет больше опыта. Я знаю, что дело в потреблении зараженного мяса, и я читал, что «Канело» говорил о готовности пройти любой допинг-тест, который подтвердит это. WBA будет на его стороне — двери для него открыты, как и прежде. 5 мая будет большой бой, а это добавит в него немного драмы. Я знаю, что борьба продолжится, и мы согласны предоставить дополнительные протоколы, хотя этой процедурой руководит VADA, и проблем быть не должно, — приводит слова Мендосы Boxingscene.com.

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