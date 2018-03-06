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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно количество раундов дебютного боя Данияра Елеусинова в андеркарте бывшего соперника Головкина

Менеджер Данияра Елеусинова Зия Алиев рассказал о формате дебютного боя казахстанского боксера и прокомментировал подписание контракта с британским промоутером Эдди Хирном, передает корреспондент Vesti.kz.

— Данияр проведет шестираундовый бой, — рассказал Алиев, анонсируя дебют Елеусинова в андеркарте вечера бокса, где главным событием станет поединок американца Дэниэла Джейкобса.

— А на какой срок подписан контракт с Эдди Хирном?

— Три года. Это наше решение. Менеджмента. Он хотел больше, как любой промоутер. Третий год, если по плану, то это чемпионские бои Данияра. Чемпион мира и объединительные пояса. Почему на три года? Мы хотим посмотреть, как будет развиваться ситуация. На третий год мы хотим пересмотреть контракт, какие-то определенные условия. Мы ведь можем и не сработаться. Поэтому мы не хотим быть привязаны на пять-шесть лет. Если не получится, то будем искать других партнеров.

Добавим, что сегодня, 6 марта, было объявлено о подписании контракта между олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым и британским промоутером Эдди Хирном. Казахстанский боксер рассчитывает стать чемпионом мира среди профессионалов, а промоутер уверен, что его новый клиент способен достичь позиций соотечественника Геннадия Головкина.

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