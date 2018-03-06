Стало известно количество раундов дебютного боя Данияра Елеусинова в андеркарте бывшего соперника Головкина

— Три года. Это наше решение. Менеджмента. Он хотел больше, как любой промоутер. Третий год, если по плану, то это чемпионские бои Данияра. Чемпион мира и объединительные пояса. Почему на три года? Мы хотим посмотреть, как будет развиваться ситуация. На третий год мы хотим пересмотреть контракт, какие-то определенные условия. Мы ведь можем и не сработаться. Поэтому мы не хотим быть привязаны на пять-шесть лет. Если не получится, то будем искать других партнеров.