Стало известно количество раундов дебютного боя Данияра Елеусинова в андеркарте бывшего соперника Головкина

— Данияр проведет шестираундовый бой, — рассказал Алиев, анонсируя дебют Елеусинова в андеркарте вечера бокса, где главным событием станет поединок американца Дэниэла Джейкобса.
— А на какой срок подписан контракт с Эдди Хирном?
— Три года. Это наше решение. Менеджмента. Он хотел больше, как любой промоутер. Третий год, если по плану, то это чемпионские бои Данияра. Чемпион мира и объединительные пояса. Почему на три года? Мы хотим посмотреть, как будет развиваться ситуация. На третий год мы хотим пересмотреть контракт, какие-то определенные условия. Мы ведь можем и не сработаться. Поэтому мы не хотим быть привязаны на пять-шесть лет. Если не получится, то будем искать других партнеров.
Добавим, что сегодня, 6 марта, было объявлено о подписании контракта между олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым и британским промоутером Эдди Хирном. Казахстанский боксер рассчитывает стать чемпионом мира среди профессионалов, а промоутер уверен, что его новый клиент способен достичь позиций соотечественника Геннадия Головкина.