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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Специалист по борьбе с допингом назвал виновного в «деле Альвареса»

Известный специалист в области борьбы с допингом Виктор Конте прокомментировал ситуацию вокруг мексиканского боксера Сауль «Канело» Альвареса в связи с его проваленным допинг-тестом перед майским реваншем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Проба Альвареса дала положительный результат на кленбутерол. Представители боксера отметили, что вещество попало в его организм из-за зараженного мяса, что в Мексике случается регулярно. Альварес изъявил готовность перенести тренировочный лагерь в США и сдать дополнительные тесты.

«Кленбутерол — очень мощный и эффективный препарат, повышающий производительность. Он безусловно помогает боксерам, — цитирует Конте Las Vegas Review Journal. — Мы ничего не знаем о том, чем занимался Сауль после последнего боя. Четыре месяца он мог делать что угодно. Вот мы проверили его — оказалось, что Сауль принимал запрещенные вещества.

Конечно, история про случайное попадание вещества правдоподобна. Но никто не может точно сказать, был там умысел или нет. Он мог использовать кленбутерол три месяца, а сейчас мы видим только остаточные следы. Или же он на самом деле мог съесть испорченное мясо. Но ведь речь о спортсменах-миллионерах. Я бы заказывал свежее мясо не из Мексики на их месте. Они должны понимать, что риск есть.

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Ранее свою позицию по этой ситуации высказали также промоутер Головкина Том Леффлер, президент WBC Маурисио Сулейман и эксперт ESPN Дэн Рафаэль, оценивший вероятность срыва реванша из-за положительной допинг-пробы.

Не остался в стороне и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), обвинивший «Канело» в жульничестве и предложивший бой казахстанцу.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

Второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Их первый бой состоялся 16 сентября на той же площадке и завершился спорной ничьей.

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