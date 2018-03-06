Специалист по борьбе с допингом назвал виновного в «деле Альвареса»

Проба Альвареса дала положительный результат на кленбутерол. Представители боксера отметили, что вещество попало в его организм из-за зараженного мяса, что в Мексике случается регулярно. Альварес изъявил готовность перенести тренировочный лагерь в США и сдать дополнительные тесты.

«Кленбутерол — очень мощный и эффективный препарат, повышающий производительность. Он безусловно помогает боксерам, — цитирует Конте Las Vegas Review Journal. — Мы ничего не знаем о том, чем занимался Сауль после последнего боя. Четыре месяца он мог делать что угодно. Вот мы проверили его — оказалось, что Сауль принимал запрещенные вещества.

Конечно, история про случайное попадание вещества правдоподобна. Но никто не может точно сказать, был там умысел или нет. Он мог использовать кленбутерол три месяца, а сейчас мы видим только остаточные следы. Или же он на самом деле мог съесть испорченное мясо. Но ведь речь о спортсменах-миллионерах. Я бы заказывал свежее мясо не из Мексики на их месте. Они должны понимать, что риск есть.

Ранее свою позицию по этой ситуации высказали также промоутер Головкина Том Леффлер, президент WBC Маурисио Сулейман и эксперт ESPN Дэн Рафаэль, оценивший вероятность срыва реванша из-за положительной допинг-пробы.

Не остался в стороне и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), обвинивший «Канело» в жульничестве и предложивший бой казахстанцу.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).