Специалист по борьбе с допингом назвал виновного в «деле Альвареса»
Известный специалист в области борьбы с допингом Виктор Конте прокомментировал ситуацию вокруг мексиканского боксера Сауль «Канело» Альвареса в связи с его проваленным
Известный специалист в области борьбы с допингом Виктор Конте прокомментировал ситуацию вокруг мексиканского боксера Сауль «Канело» Альвареса в связи с его проваленным
Проба Альвареса дала положительный результат на кленбутерол. Представители боксера отметили, что вещество попало в его организм
«Кленбутерол — очень мощный и эффективный препарат, повышающий производительность. Он безусловно помогает боксерам, — цитирует Конте Las Vegas Review Journal. — Мы ничего не знаем о том, чем занимался Сауль после последнего боя. Четыре месяца он мог делать что угодно. Вот мы проверили его — оказалось, что Сауль принимал запрещенные вещества.
Конечно, история про случайное попадание вещества правдоподобна. Но никто не может точно сказать, был там умысел или нет. Он мог использовать кленбутерол три месяца, а сейчас мы видим только остаточные следы. Или же он на самом деле мог съесть испорченное мясо. Но ведь речь о
Ранее свою позицию по этой ситуации высказали также промоутер Головкина Том Леффлер, президент WBC Маурисио Сулейман и эксперт ESPN Дэн Рафаэль, оценивший вероятность срыва реванша
Не остался в стороне и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), обвинивший «Канело» в жульничестве и предложивший бой казахстанцу.
Второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене