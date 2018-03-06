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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Елеусинов решил взять стиль «раннего Мейвезера» и рассказал о количестве боев на профи-ринге в 2018 году

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов после объявления о подписании контракта с британским промоутером Эдди Хирном рассказал, когда он проведет бой в Казахстане и как изменится его стиль боксирования, передает корреспондент Vesti.kz.

— Данияр, в первую очередь, как появился вариант с Эдди Хирном?

— Я не думал, что приму это приглашение. Мы были на связи с менеджером Зией Алиевым. И мне говорил, что готовит отличное предложение. Не говорил подробности. Только после сборов он рассказал, кто прилетает и какие условия. Я принял предложение.

Я знаю, что это самый активный промоутер. Один из лучших промоутеров. Все знают, как он раскрутил Энтони Джошуа. И сколько олимпийцев у него на контракте. Он проводит до 30 вечеров в год. Так не делает никто. Даже в Top Rank или Golden Boy нет такого промоутера.

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— Хотим увидеть твой бой в Казахстане. Когда он пройдет?
— Эдди сказал, что в конце следующего года будет титульный бой в Казахстане. Я думаю, он такое сможет сделать. Возможно, не за титул чемпиона мира, а региональный.

— Сколько боев запланировано?
— По контракту в первый год у меня семь боев. Можно и больше, но тут зависит от моей готовности.

— А как относишься к мнению, что ты не панчер, и могут быть проблемы среди профессионалов?
— Я очень быстр. У меня от природы взрывная сила. Мне кажется, это мне поможет. Особенно, если боксировать в таких перчатках. Разница огромная. Например, без перчаток на улице я ударю тех же оппонентов, то они упадут. Просто перчатки другие. И точность другая. Я думаю, люди будут падать. Я не говорю, что я как Triple G или еще кто-то. Что буду зверем или нокаутером… В профессиональном боксе люди выжидают момент. Пропустил момент — пропустил удар. Тайминг должен быть хорошим. В любительском боксе мы гонимся не за нокаутом, а за очками. Главное, попасть.

— На примере. Ты будешь как Гассиев или Усик?
— Я буду более экономичный и расчетливыми. Может быть, как Мейвезер. В его ранние годы. Мне 27 лет, и я должен быть агрессивным. Мне нравится стили Ригонды и Эрисланди Лары. Кто-то назовет их скучными, но Лара отличный боксер. Кроуфорд. Главное, работать над этим. Нужно уметь распределять силы. Сейчас все выдал, а потом чем боксировать? Соперники ведь не глупые. Темп в бою нужно держать средний. Есть конечно боксеры, которые повышают темп и идут напролом. У них нет других вещей в запасе.

— Сколько боев ты хочешь провести перед поединком за мировой титул?
— 15.

— Понятно, что профи-бокс на первых шагах, это бои с так называемыми «мешками». Как будешь относится к критике со стороны болельщиков? Например, Данияр поехал и бьет «мешков»…
— Нормально. С тобой выходит боксировать квалифицированный соперник. Не мальчик с улицы. Пускай он середнячок. Но он мужчина. Он одевает перчатки. От него нельзя пропускать удары. Ведь может быть шальной удар и все… Мешок-не мешок, а проиграть можно любому.

— На Олимпиаде в Рио твой бой смотрел Мейвезер. После этого стали говорить, что Данияр похож на Мейвезера. Он быстрый и умный.
— В любительском Мейвезер был агрессивным. Он начал боксировать так с возрастом. Теперь мне придется быть агрессором. Мне нужно идти вперед и подлавливать.

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— Вес 66,7 килограмма, это оптимальный вес? Прежде ты боксировал в категории до 64, а потом — с лимитом в 69 килограммов?
— В любительском боксе это было бы тяжеловато для меня. Но в профессиональном боксе, за день до боя, во время взвешивания… Я думаю, это будет нормально. Придется сидеть на диете.

— А сколько ты можешь прибавить за эти сутки?
Три-четыре килограмма.

Напомним, что сегодня, 6 марта, было объявлено о сотрудничестве Данияра Елеусинова с британским промоутером Эдди Хирном.

Помимо Елеусинова, клиентами Хирна являются такие звезды мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан, Дэниэл Джейкобс и многие другие.

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